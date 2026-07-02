Datos Clave La Roja busca DT: En medio del Mundial 2026, la selección chilena continúa en su búsqueda de entrenador. Descartado: Según La Tercera, Sebastián Beccacece no está entre los candidatos de la ANFP para asumir el cargo. Prioridad: Manuel Pellegrini es el nombre que quiere la Federeación. De acuerdo al citado medio, han habido “avances significativos” en las conversaciones.

Mientras el Mundial 2026 está en desarrollo, la selección chilena mira hacia el futuro y continúa trabajando en la búsqueda de entrenador. Si bien se especuló con el posible arribo de Sebastián Beccacece tras la eliminación de Ecuador, el nombre de Manuel Pellegrini volvió a tomar fuerzas.

Esto porque según reveló La Tercera, en las últimas horas han habido “avances significativos” con el Ingeniero. Sin embargo, su llegada dependería de las próximas elecciones de la ANFP y la Federación de Fútbol de Chile.

¿Beccacece es opción para La Roja?

Tras la eliminación de Ecuador del Mundial 2026 el nombre de Sebastián Beccacece volvió a aparecer como opción en Juan Pinto Durán. Sin embargo, según el citado medio, está descartado como opción para asumir en la selección chilena.

Incluso aclararon que desde Quilín nunca hubo contactos ni sondeos por el exentrenador de Universidad de Chile. De hecho, afirmaron que el exayudante ha sido ofrecido en más de una oportunidad, pero nunca ha sido visto como alternativa para calzarse el buzo de La Roja.

¿Pellegrini se acerca a la banca de La Roja?

La prioridad de la dirigencia de la Federación de Fútbol de Chile continúa siendo Manuel Pellegrini, quien tiene contrato hasta junio de 2027 con el Real Betis, equipo con el que disputará la próxima Champions League.

“Las conversaciones con el Ingeniero van por buen camino… hay avances significativos en las conversaciones con Manuel Pellegrini para que se transforme en el nuevo técnico de la selección chilena”, aseguran.

Sin embargo, en la citada fuente advierten que su llegada dependerá de un factor clave. “Todo apunta a que cumplirá su sueño de comandar a La Roja. Eso sí, depende de cómo se resuelvan las futuras elecciones de la ANFP y la Federación de Fútbol de Chile”, apuntaron.