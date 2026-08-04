Después de una actuación “four-midable” ante un rival español, Arsenal intentará mantener su inicio perfecto de pretemporada este miércoles en un amistoso contra el Real Betis de Manuel Pellegrini en el Aviva Stadium de Dublín.

Los Gunners superaron 4-1 a Girona en su primer partido oficial de exhibición del verano, mientras que Los Verdiblancos ya van por su sexto encuentro de pretemporada; cuatro de sus primeros cinco terminaron en victoria.

Previa del partido Arsenal vs Real Betis

Victorias consecutivas por tres goles, el nuevo fichaje Christos Tzolis abriendo su cuenta —no oficial— y el joven prodigio Max Dowman volviendo a generar comentarios: Mikel Arteta no podría haber pedido mucho más hasta ahora este verano.

Los campeones de la Premier League comenzaron la preparación para defender su título con una sencilla victoria 3-0 a puertas cerradas sobre MK Dons, antes de superar sin mayores problemas al equipo de la segunda división española y antiguo rival de Champions League, Girona, el sábado por la noche.

Dowman, de 16 años, se robó el foco con un gol y una asistencia en el Estadio Montilivi, donde la incorporación de £34 millones Tzolis también hizo inflar la red, junto a los goles de los experimentados delanteros Gabriel Jesus y Kai Havertz.

De regreso a costas semi familiares para su tercer amistoso del verano, Arsenal jugará coincidentemente su tercer partido en el Aviva Stadium de Dublín, después de un empate amistoso 1-1 con Chelsea en 2018 y una victoria 4-2 sobre Dundalk en la Europa League de 2020.

Mientras el equipo de Arteta mantiene el foco en sus deberes dentro del campo, los hinchas del Emirates miran con atención la situación del fichaje de Vinicius Junior, algo de lo que el técnico de Arsenal se rió cuando fue consultado directamente durante el fin de semana.

Pronóstico Arsenal vs Real Betis / © Iconsport

Un equipo muy familiarizado con la fulgurante calidad estelar del atacante de Real Madrid, Real Betis ya superó la mitad de su calendario de pretemporada: cinco partidos jugados, tres por disputar, dos de ellos ante rivales de Premier League como Arsenal y Bournemouth.

Los hombres de Manuel Pellegrini solo tienen una mancha en su libreta de amistosos —una derrota 1-0 ante Granada el 25 de julio—, ya que Los Verdiblancos se impusieron a Lotte, Recreativo de Huelva, Lyon y más recientemente Almería durante las últimas semanas.

Un gol ganador de Iván Corralejo en el minuto 70 resultó decisivo en la victoria 1-0 sobre este último para Real Betis, cuyo quinto lugar en la temporada 2025-26 de La Liga le entregó un boleto a Champions League por apenas segunda vez en su historia.

El equipo de Pellegrini tiene ahora tres oportunidades para medir su nivel ante rivales de calibre europeo: Arsenal, aspirante a Champions League, este miércoles; Bournemouth, clasificado a la Europa League, el 8 de agosto; e Inter de Milán el 15 de agosto, antes de comenzar la nueva campaña de Primera División en casa ante Real Sociedad el 21 de agosto.

El partido de mitad de semana marcará el primer enfrentamiento histórico entre Arsenal y Real Betis, aunque un reencuentro en la fase de liga de la Champions League 2026-27 podría concretarse cuando se realice el sorteo el 27 de agosto.

Rendimiento reciente

Arsenal, amistosos:

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Real Betis, amistosos:

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Noticias de los equipos

Pronóstico Arsenal vs Real Betis / © Iconsport

Tras sus regresos de la actividad mundialista, Havertz, Viktor Gyokeres y Piero Hincapié estuvieron limitados a apariciones de 33 minutos contra Girona, sustituciones que estaban planificadas de antemano y no respondieron a problemas físicos.

No se espera que Arteta recupere a ningún otro competidor mundialista este miércoles por la noche, y el técnico de Arsenal también perdió a Jurrien Timber antes del inicio contra Girona, ya que el neerlandés viajó de regreso a Londres para continuar su rehabilitación de la ingle.

Afortunadamente, Ben White completó 61 minutos de la victoria del sábado sin inconvenientes después de una lesión de rodilla de larga duración, pero el joven Marli Salmon es una alternativa si Arteta no desea arriesgar nuevamente al exjugador.

Hablando de preocupaciones defensivas, el defensor de Real Betis Diego Llorente tuvo que salir en los últimos instantes de la victoria sobre Almería debido a fatiga muscular, pero no se cree que arrastre un problema serio.

Los Verdiblancos ya tienen las bajas de Aitor Ruibal (rodilla), Diego Conde (hombro) y Abde Ezzalzouli (rodilla), pero el exjugador de Real Madrid Isco sumó sus primeros minutos de pretemporada contra Almería y es candidato a ser titular este miércoles.

El exlateral de Arsenal Héctor Bellerín está en línea para un reencuentro con sus antiguos empleadores; el jugador de 31 años registró dos goles y tres asistencias para Betis en la temporada 2025-26 de La Liga.

Posibles formaciones Arsenal vs Real Betis

Arsenal:

Kepa; Mosquera, Salmon, Hincapié, Calafiori; Nwaneri, Lewis-Skelly, Havertz; Dowman, Jesus, Tzolis

Real Betis:

González; Bellerín, Llorente, Gómez, Firpo; Roca, Corralejo; Antony, Isco, Fornals; Petit

Pronóstico Arsenal vs Real Betis

Nuestro pronóstico: Arsenal 3-1 Real Betis

El ataque joven y vibrante de Arsenal ha funcionado a toda máquina hasta ahora este verano, aunque un rival de Champions League le entregará su prueba más exigente hasta la fecha.

Sin embargo, la fatiga podría aparecer para Real Betis en su sexto amistoso del verano, por lo que esperamos plenamente que la racha perfecta de pretemporada de Arsenal continúe.

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