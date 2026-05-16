Datos Clave Pellegrini se aleja de La Roja: El Ingeniero apuntó a que el equipo necesita reforzarse para la próxima Champions. ¿Se dará un retorno?: Colega de Pellegrini señala que el técnico viajará a Chile el próximo mes. Pellegrini visita al Barcelona: El Betis se enfrentará al Barcelona este domingo por la fecha 37 de la liga.

Manuel Pellegrini solo vive días alegres en su estadía en el Real Betis, ya que a pesar pasar por una compleja temporada en la que fue eliminado tempranamente de la Copa del Rey y goleado en los cuartos de final de la Europa League, el Ingeniero no dejó de luchar en la Liga Española y logró una histórica clasificación a la próxima Champions League.

La UEFA le entregó a España un cupo extra para la próxima edición de la Champions por el rendimiento de los equipos españoles, el cual aprovecha el Betis por quedar quinto en el torneo, y vuelven al certámen europeo después de 20 años. Tras su clasificación, se especularon varios escenarios para Pellegrini, unos que lo acercaban a Chile para ser nuevo técnico de La Roja y otros comandando a los sevillistas en la búsqueda de la Orejona, pero durante esta jornada el Ingeniero con sus palabras se acercó a la segunda opción.

Los dichos de Pellegrini que lo mantienen en el Real Betis

Previo a su enfrentamiento ante el Barcelona por la penúltima jornada de la Liga Española, Manuel Pellegrini apuntó que ya está pensando en la próxima temporada con el Betis, al plantear que el equipo debe reforzarse en los próximos meses para afrontar la Champions League.

“Tenemos que hacer un plantel lo más fuerte posible para las exigencias de la Champions, y también que el equipo nos permita seguir peleando en la liga la clasificación en los puestos de arriba. Hay que tener las aspiraciones claras de acuerdo a la realidad”, señaló el Ingeniero, quien no solamente apuntó a la dirigencia para reforzar a la escuadra verdiblanca, sino que también se alejó de alguna posibilidad de llegar a la selección chilena.

Cabe recalcar que durante la última semana se avivó la llama de un posible retorno de Manuel Pellegrini a tierras nacionales, cuando el entrenador Héctor Pinto, colega cercano del ingeniero, mencionó que el técnico viajaría a Chile en junio con una posibilidad de conversar una posible negociación con la selección nacional.

A falta de alguna versión oficial, Manuel Pellegrini deberá cerrar su participación en la Liga Española, donde en la penúltima fecha deberá visitar al reciente proclamado campeón, el FC Barcelona. El duelo entre culés y el Real Betis se disputará este domingo 17 de mayo a partir de las 15:15 horas en el Estadio Spotify Camp Nou.