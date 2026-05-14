Darío Osorio vuelve a tocar el cielo en tierras europeas, ya que durante esta jornada logró consagrarse como campeón de la Copa de Dinamarca junto al Midtjylland, al vencer por la cuenta mínima al Copenhague en un duelo que parejo que se resolvió al final del partido.

Con un gol a los 81’ minutos del defensor proveniente de Corea del Sur, Lee Han-Beom, Midtjylland logró superar a los leones blancos en una final que parecía irse a los penales. El joven formado en Universidad de Chile logró por segunda vez gritar campeón en Europa, ya que en la temporada 23/24 ganó la Superliga danesa. Con este nuevo título, se espera que el oriundo de Hijuelas esté cerca de dar un gran salto en el viejo continente, el cual ya se ha especulado en varias ocasiones.

Darío Osorio y la oportunidad de dar el salto en Europa

Tras su nueva consagración en Dinamarca, Darío Osorio vuelve a ser uno de los nombres a considerar en el extranjero para una posible contratación en el próximo mercado de fichajes, ya que según el director deportivo del Midtjylland, Kristian Kjaer, está listo para dar el salto a las grandes ligas del viejo continente.

“Está sin dudas listo para la Serie A, Premier League y Bundesliga. Tiene muchas cualidades. Es muy rápido, cubre mucho terreno y es muy intenso”, señaló el director deportivo hace una semana al medio Calciomercato sobre la posibilidad de que el joven formado en Universidad de Chile pueda saltar a una de las grandes ligas de Europa.

Durante este año se han sondeado varios equipos como posibilidad para Darío Osorio, en tres de las mejores ligas de Europa. A principios de año fueron el Arsenal, Fulham y West Ham de la Premier League los equipos que estaban sondeando al atacante nacional. Con el transcurso de los meses, apuntaban que el Borussia Dortmund y el Hertha Berlín de Alemania tenían en carpeta al oriundo de Hijuelas. Por último, durante estas semanas la Roma de Italia ha enviado ojeadores para evaluar la opción de encaminar una posible negociación con la estrella de la selección chilena.