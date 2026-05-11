La Selección Chilena trabaja a paso firme en Juan Pinto Durán de cara a su próximo gran desafío internacional. A menos de un mes para la exigente gira por el Viejo Continente, el cuerpo técnico liderado por Nicolás Córdova se encontró con un problema médico que trastocó la planificación original en una zona clave: el arco.

Ante la reciente lesión de uno de los guardametas proyectados para completar la nómina, el seleccionador nacional decidió organizar un microciclo de evaluación específico. Desde este lunes y hasta el martes 12 de mayo, cinco promesas del fútbol local estarán a prueba bajo la atenta mirada del preparador de arqueros, Bruno Vásquez, peleando por un cupo en la expedición europea.

El invicto de Vigouroux y el cupo disponible en Juan Pinto Durán

El arco de La Roja atraviesa un momento de tranquilidad en cuanto a su titularidad. Lawrence Vigouroux ha logrado consolidarse bajo los tres palos, arrastrando un importante invicto en los últimos compromisos amistosos disputados a fines de 2025, donde fue prenda de garantía en las victorias ante Perú (2-1 y 2-1) y en el sólido triunfo en calidad de visita frente a Rusia (0-2). Sin embargo, Córdova necesita alternativas de respaldo para completar el grupo de porteros.

La necesidad de buscar un nuevo nombre se dio por motivos de fuerza mayor. Según la información detallada por ADN Deportes, el cupo en la gira europea estaba originalmente reservado para Sebastián Mella. El jugador de Huachipato sufrió una grave lesión que lo obligó a someterse a una operación en el cartílago de su rodilla izquierda, estimándose un tiempo de recuperación de al menos tres meses. Ante esta sensible baja, el cuerpo técnico optó por ampliar el radar y abrir un microciclo especializado para encontrar al compañero ideal que complete la baraja de opciones en el arco.

Los 5 arqueros que pelean por un boleto para enfrentar a Portugal

La citación para estos trabajos incluyó a nombres que destacan en distintas categorías del balompié nacional. El listado lo encabeza Vicente Bernedo (Universidad Católica), quien ha sumado importante regularidad este 2026 de la mano de Daniel Garnero. A él se suma Gonzalo Flores (Coquimbo Unido), habitual suplente de Diego Sánchez en el puerto pirata, y Jaime Vargas (Deportes Recoleta), consolidado como uno de los mejores porteros de la Primera B.

El radar de La Roja también invitó a otras dos promesas. Se trata de Maximiliano Mateluna, de las series menores de Palestino, y de José Alburquenque, joven arquero formado en Universidad de Chile que actualmente se encuentra sumando minutos a préstamo en Lota Schwager. Solo uno de ellos, dependiendo de su rendimiento en estas jornadas de entrenamiento, logrará convencer a Bruno Vásquez y asegurar su lugar en el avión.

El fixture de la Selección Chilena: ¿Cuándo juega La Roja?

El portero que resulte elegido en este microciclo tendrá el privilegio de integrar el plantel en una gira de altísima exigencia física y táctica. El calendario de La Roja contempla dos duelos en un lapso de apenas tres días. Primero, el sábado 6 de junio a las 13:45 horas de nuestro país, Chile enfrentará a la poderosa Portugal de Cristiano Ronaldo en el Estadio Nacional de Oeiras, cerca de Lisboa.

Posteriormente, el martes 9 de junio en un horario aún por confirmar, la escuadra nacional se trasladará a Marbella, España, para medirse en un inédito cruce ante la mundialista República Democrática del Congo, equipo que solicitó expresamente jugar contra el elenco nacional como preparación para su cita máxima.