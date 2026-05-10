Nelson Acosta vive un momento de muchas complejidad: el histórico exDT de la Selección Chilena y varios elencos del fútbol nacional está internado en Rancagua, luego de que se le agravaran problemas de salud. El estratega hace tiempo está en cuidados médicos tras el diagnóstico de Alzheimer.

Quien lo ha acompañado en todo este proceso es su hija Silvana, que hace unos días pidió con urgencia al Estado una ayuda para poder usar los fondos de su padre para que él pudiera ser trasladado a Santiago y recibir una mejor atención. Pues ahora lo volvió a hacer y pidió oraciones por su mejoría.

El llamado de la hija de Nelson Acosta

Silvana publico un video en redes sociales y señaló: “Mandar a todos un beso, un abrazo, por todo el apoyo que han dado al video que yo subí el fin de semana pasado. Las muestras de cariño fueron enormes. Me llena de orgullo saber que es tan querido”.

“Efectivamente papá está hospitalizado. Tal como vengo advirtiendo a los tribunales hace ya varios meses ya, las enfermedades que se han ido agregando, complejizando la patalogía de base que él tiene, hace que cada cierto tiempo se descompense y necesite atención“, añadió.

“lo que quiero como hija, y lo que estoy insistiendo y es por lo que pedí su ayuda, es porque quiero cumplir con lo que mi papá se propuso. Él fue precavido, él se organizó, él pactó con su isapre un plan en el cual tenía 100% cobertura en la Clínica Alemana, y todos los seguros de ahí… Era la atención que a él le gustaba, entonces quiero cumplir con ese deseo y continuar con lo que él estaba acostumbrado, que es atenderse en la Clínica Alemana, donde tiene todo garantizado”, continúo.

“Aprovecho de pedirles una vez más que ayuden con sus rezos, sus buenos deseos, para que papá mejore lo antes posible y no tenga dolores. Le mando a todos mucho amor”, sentenció.

¿Qué enfermedad tiene Nelson Acosta?

Nelson Acosta fue diagnosticado con Alzheimer en 2017. Desde ese momento, el DT que llevó a Chile a Francia ’98 y a conseguir medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Sidney 2000 se radicó en San Vicente de Tagua Tagua.

Su familia ha mantenido en reserva el estado de salud de Acosta, pero ahora su hija Silvana decidió hacer un llamado para que el Estado le permita usar sus fondos para trasladarlo a Santiago y así tener un mejor tratamiento.