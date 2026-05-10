Nelson Acosta fue internado de urgencia durante la noche del sábado 10 de mayo en la Clínica Isamédica de Rancagua, según reveló Radio ADN. El histórico director técnico que llevó a La Roja al Mundial de Francia 1998 y obtuvo el bronce en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000 padece Alzheimer desde hace nueve años y se mantiene con diagnóstico reservado tras la nueva complicación.

La internación llega en un momento especialmente delicado para la familia, que días antes había hecho una denuncia pública sobre las trabas judiciales y financieras que impiden trasladar al exentrenador a Santiago para recibir atención especializada.

¿Qué le pasó a Nelson Acosta?

El deterioro del Alzheimer que Acosta padece desde hace nueve años ha generado complicaciones recurrentes. En noviembre de 2025 sufrió una baja en su frecuencia cardiaca que lo obligó a recibir tratamiento de emergencia. En las últimas horas fue trasladado a la Clínica Isamédica de Rancagua, donde se encuentra con pronóstico reservado.

El exentrenador de clubes como Everton y Deportes Iquique reside en su propiedad en San Vicente de Tagua Tagua, zona rural que según su familia carece de la infraestructura médica que su condición exige.

¿Qué ocurrió en los últimos días con Nelson Acosta?

Días antes de la nueva internación, su hija Silvana Acosta realizó una denuncia pública a través de sus redes sociales que movilizó al mundo del fútbol chileno. “Necesitamos imperiosamente traer a papá a Santiago, porque su manejo se ha hecho muy complejo. No puede seguir en su casa en el campo, porque no cuenta San Vicente con las necesidades que mi papá tiene”, señaló.

Silvana también denunció que los recursos del exentrenador están bloqueados por trabas institucionales, lo que la obligó a pedir un crédito bancario personal para solventar los gastos inmediatos. “Papá toda su vida fue trabajador, organizado. Por lo tanto, no le faltan recursos, pero ellos están bloqueados por la burocracia judicial, empresarial y bancaria”, explicó.

La situación judicial es aún más grave. La familia denuncia que, pese a un fallo de la Corte de Apelaciones de Rancagua de 2025 que ordenaba proteger al exentrenador, la situación no ha avanzado. Silvana apuntó directamente al curador ad litem designado para velar por los intereses de su padre: “En tres años no lo ha ido a ver ni una sola vez y no ha hecho ni un recurso para que papá pueda contar con lo que necesita para estar bien”.

La hija del histórico DT hizo un llamado público que resonó en el fútbol chileno: “Quiero pedirles su ayuda para que la humanidad le gane a la burocracia, los egoísmos y a la insensibilidad”.