Marcelo “Chino” Ríos volvió a situarse en el epicentro de la noticia nacional tras la viralización de un video donde se le vio en evidente estado de ebriedad y protagonizando incidentes en un bar de Vitacura. Lo que comenzó como un pedido de disculpas en el matinal Mucho Gusto de Mega, derivó en una revelación que sacudió el ámbito político y deportivo: el ofrecimiento que recibió para asumir el Ministerio del Deporte.

En diálogo con José Antonio Neme y Karen Doggenweiler, el ex tenista detalló las conversaciones que lo tantearon para integrar el gabinete, un cargo que finalmente desestimó por sus planes personales de retiro.

¿Por qué Marcelo Ríos rechazó la oferta para ser Ministro del Deporte?

El extenista confirmó que existieron acercamientos para liderar la cartera, pero descartó de plano cualquier interés en el servicio público. Durante la entrevista, Ríos fue consultado sobre posibles ofertas para cargos de elección popular o designación, ante lo cual reveló el sondeo ministerial: “Estuvimos hablando en un momento: ministro del Deporte, pero tampoco es algo que me llame la atención la política, no es algo que me quite el sueño, es complicado, no es fácil”.

El deportista enfatizó que la gestión pública no es compatible con sus metas actuales, recalcando que ya tiene definida su fecha de retiro de la exposición mediática: “Yo dije que a los 50 años me retiraba de todo”.

El escándalo de Marcelo Ríos en bar de Vitacura

Antes de su revelación política, el “Chino” abordó el escándalo donde se le vio discutiendo con clientes y bajo los efectos del alcohol. Los hechos ocurrieron la noche del sábado en el local Taringa de la comuna de Vitacura.

De acuerdo a los registros viralizados en redes sociales, el ex número 1 protagonizó una fuerte discusión con su pareja que elevó el tono y generó la intervención de seguridad ciudadana y Carabineros.

Ante la magnitud de los hechos, el deportista utilizó sus redes para realizar un mea culpa: “Lamento mucho lo ocurrido anoche… quiero disculparme con la gente que pude haber pasado a llevar en el local en sí; y a mi polola, porque no quiero que se ensucie todo lo lindo que hemos construido por actitudes tontas mías”. En el programa de Mega, admitió sin rodeos que “se le pasaron las copas” en una jornada que terminó con su imagen nuevamente cuestionada.

En este minuto, Chino Rios haciendo escándalo en el bar Taringa de Vitacura. Borracho, se cae al suelo, se rompe la frente, amenaza clientes. Carabineros, seguridad ciudadana..solo faltaron los bomberos …#primerplano pic.twitter.com/1lf4zKuRyh — ypoliticom (@ypoliticom) May 3, 2026

El retiro de Marcelo “Chino” Ríos y su postura política

En su conversación con Mucho Gusto, Ríos no ocultó su alineación ideológica, manifestando su apoyo al sector del presidente José Antonio Kast. Al ser consultado sobre el presente de Chile, manifestó su anhelo de que “cambie todo, que (Chile) sea más seguro, sobre todo si mis hijos vienen para acá”, recordando con nostalgia que “viví el país en los 90′ y era la raja”. Finalmente, reafirmó que su etapa de comentarios públicos está por cerrarse: “No hablo más de política hasta el próximo gobierno”, concluyó antes de despedirse del contacto televisivo.