Un escándalo de proporciones mayores sacudió la Segunda División de España. Esteban Andrada, portero que sonó en Colo Colo a inicios de año, le propinó un puñetazo en el rostro al capitán del equipo rival durante el derbi entre Zaragoza y Huesca, en una acción que dio la vuelta al mundo y que ya genera pedidos de sanción ejemplar en el fútbol español.

Tras el repudio generalizado, fue el propio Andrada quien rompió el silencio para disculparse públicamente con su víctima. “Estoy muy arrepentido”, dijo tras lo ocurrido.

¿Qué pasó con Esteban Andrada?

Todo ocurrió en el minuto 90+9 del derbi entre Huesca y Zaragoza. Andrada se acercó a la banda a reclamar una jugada cuando Jorge Pulido, capitán del equipo rival, se aproximó al portero. El guardameta le propinó un empujón, lo que le valió la segunda tarjeta amarilla y la expulsión inmediata.

Lejos de calmarse, la expulsión desató la furia del ex Boca Juniors. Andrada corrió en busca de Pulido, quien ya se había puesto de pie, y le descargó un fuerte golpe de puño en el rostro. La víctima cayó directo al césped y se desató una batalla campal entre los jugadores de ambos equipos.

La impactante imagen no tardó en dar la vuelta al mundo y en España ya exigen un castigo ejemplar para el futbolista argentino.

Joder, a Andrada se le ha ido por completo la cabeza. Menuda ida de olla.



No había visto esto en LaLiga desde hace mucho.pic.twitter.com/pDgp5XPHWh — GRADA B pro (@GradaBpro) April 26, 2026

¿Qué dijo Esteban Andrada tras lo ocurrido?

Zaragoza compartió un video donde Andrada apareció visiblemente arrepentido para dar la cara. “Estoy muy arrepentido de lo sucedido, no es una buena imagen para el club, para la gente, ni para un profesional como lo soy”, comenzó diciendo.

El portero intentó contextualizar lo ocurrido apelando a su historial. “A lo largo de mi carrera he tenido una sola expulsión, que fue por tocar el balón fuera del área con la mano, pueden ver mi trayectoria. Fue una situación límite que me salí de contexto y reaccioné de esa forma, pero estoy muy arrepentido y no lo volvería a hacer”, agregó.

Por último, se dirigió directamente a su víctima. “También quería pedirle disculpas a Jorge Pulido porque somos colegas y sinceramente fue un acto mío que me desconecté en ese momento. Acá estoy para las consecuencias que me dé la liga o si quiere que le vaya a dar explicaciones estoy disponible para ello”, cerró.

Declaraciones de Esteban Andrada pic.twitter.com/OYeQujPs2k — Real Zaragoza (@RealZaragoza) April 26, 2026

¿Cuándo Andrada estuvo cerca de Colo Colo?

El portero argentino estuvo en la órbita del Cacique a inicios de 2026 para competir por el puesto con Fernando De Paul, aunque Blanco y Negro optó por no reforzar la portería.

Tras la lesión del “Tuto”, el nombre de Andrada podría volver a tomar fuerza en el Monumental, aunque la severa sanción que se espera que reciba en España complica seriamente cualquier negociación.