Universidad de Chile se prepara para el próximo Clásico Universitario con un terremoto institucional desde su interna, ya que durante esta jornada su presidente, Michael Clark, comunicó mediante las redes del club que dejaba la escuadra universitaria tras cinco años de cargo, donde realizó un comunicado donde tocó varios episodios que marcaron su estadía en el CDA y proyecciones que ilusionan a los hinchas azules, como la tan ansiada casa propia.

Mediante una carta en los distintos sitios del club universitario, Clark hizo oficial su despedida como Presidente y Director de Azul Azul, y remarcó episodios como los logros de la rama femenina a nivel nacional y continental, el progreso del equipo masculino que pasó de casi descender a semifinales de Copa Sudamericana, entre otros, y uno de los apartados que más destaca en el comunicado es su despedida, donde ilusiona a los hinchas azules con su sueño más preciado, un estadio propio.

Michael Clark le comunicó personalmente a los jugadores y funcionarios su salida como presidente y director del Club Universidad de Chile. pic.twitter.com/PIYJf1OVMC — Universidad de Chile (@udechile) April 23, 2026

Clark se despide con la promesa del estadio para la U

Tras repasar sus cinco años de mandato como mandamás de Universidad de Chile y otorgar sus agradecimientos a los ex presidentes del club, Michael Clark cerró su comunicado al destacar el trabajo hecho por el directorio azul en su mandato y dejó la ilusión instalada hacia los hinchas, donde remarca que en el futuro se podrá anunciar un complejo deportivo para el club, donde se espera que esté el tan ansiado estadio universitario.

“Nada es fácil en la U, todo cuesta. No tengo dudas de que, bajo la hoja de ruta que hemos escrito con el Directorio, los éxitos deportivos no tardarán en ser permanentes y pronto podrá ser anunciado el gran anhelo por el que hemos trabajado arduamente: tener un coliseo deportivo que nos permita contar con él de manera permanente”, señaló Clark en su carta de despedida al club.

Con esta despedida, se reabre el anhelado sueño azul de tener un estadio propio tras diversas posibilidades que no han logrado concretar desde otras directivas. La más cercana fue la del presidente Federico Valdés, quien remarcó que la U estuvo a nada de lograr el sueño de construir su estadio propio en La Cisterna entre los años 2007 y 2012, pero no se pudo por decisión comunal.

¿Quién será el presidente de U de Chile tras la salida de Clark?

Tras la despedida del Michael Clark como Presidente y Director de Azul Azul, la persona que corre con ventaja para asumir el cargo como mandamás azul es Cecilia Pérez, quien ya es parte de los altos mandos del club y se espera que se formalice su asunción en el corto plazo.

¿Cuándo juega Universidad de Chile?

Universidad de Chile tendrá que desviar su atención de la gestión dirigencial para centrarse en su próximo reto por el Campeonato Nacional 2026, ya que deberán recibir a Universidad Católica por una nueva edición del Clásico Universitario. El duelo válido por la fecha 11 del torneo, se disputará este sábado 25 de abril a las 18:00 horas en el Estadio Nacional.