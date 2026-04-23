Michael Clark renunció hoy a la presidencia de Azul Azul y dejó a Universidad de Chile sin su máxima autoridad, cerrando un ciclo iniciado en 2021. La salida se da en medio del proceso con la CMF y activa de inmediato la sucesión, donde Cecilia Pérez aparece como la principal opción para asumir el mando.

La salida de Clark obliga a la concesionaria a redefinir su estructura dirigencial en el corto plazo, con decisiones clave tanto en lo institucional como en lo deportivo. La figura de Pérez toma fuerza en un escenario que exige una resolución rápida, considerando los proyectos en curso y el momento competitivo del equipo en el torneo.

La renuncia de Clark y el cierre de su ciclo en la U

El ahora expresidente oficializó su salida a través de una carta dirigida a los hinchas, donde confirmó el término inmediato de su gestión: “Esta maravillosa experiencia que he tenido desde la Presidencia del Club termina hoy. Junto con la firma de esta carta, he comunicado mi renuncia al cargo de Presidente y Director de Azul Azul S.A.”, señaló.

En el escrito, también explicó el contexto de su gestión y los avances alcanzados desde su llegada al club. “Mi llegada a la presidencia del Club, el año 2021, se produjo en un momento muy complejo para el mundo y para nuestra institución”, recordó, junto con destacar que logró posicionar al club “como una de las más sólidas del continente”.

Durante su mandato, los hitos que destacó Clark fueron que Azul Azul avanzó en el pago total de la deuda histórica con el Estado, refinanció compromisos financieros y extendió la concesión hasta 2052. Desde 2023, además, la concesionaria comenzó a registrar resultados económicos positivos de forma sostenida, consolidando una base financiera estable.

¿Quién será el reemplazo de Michael Clark en la U de Chile?

Con la salida ya oficializada, el foco se traslada a la definición del nuevo liderazgo en Azul Azul. De acuerdo a información de Al Aire Libre, Cecilia Pérez corre con ventaja para asumir la presidencia, en una decisión que el directorio deberá formalizar en el corto plazo.

La exvocera de Gobierno ya forma parte de la mesa directiva, lo que facilita su posicionamiento en medio de la transición. Su eventual nombramiento no solo resolvería la urgencia institucional tras la renuncia de Clark, sino que además marcaría un precedente en la historia del club, al convertirse en la primera mujer presidenta.

El escenario obliga a una definición rápida, considerando los desafíos que enfrenta Universidad de Chile en el corto y mediano plazo. Entre ellos, la continuidad del proyecto del estadio y la consolidación del equipo que hoy cuenta con referentes como Charles Aránguiz y Eduardo Vargas.

En su despedida, de hecho, Clark también dejó instalada la proyección institucional respecto a uno de los grandes objetivos del club: “No tengo dudas de que pronto podrá ser anunciado el gran anhelo por el que hemos trabajado arduamente: tener un coliseo deportivo que nos permita contar con él de manera permanente”, afirmó.