Universidad de Chile atraviesa horas de máxima tensión tanto en el césped como en las oficinas. En lo deportivo, el “Romántico Viajero” no logra levantar cabeza en el Campeonato Nacional 2026 y el impulso inicial tras la llegada de Fernando Gago parece haberse diluido, sumando dos fechas consecutivas sin ganar tras el opaco empate 0-0 ante Everton en Viña del Mar.

Sin embargo, el estancamiento futbolístico quedó en un segundo plano tras confirmarse que se avecina un verdadero golpe administrativo en el Centro Deportivo Azul. Justo en la semana previa al crucial Clásico Universitario ante la UC, y a pocos días de una determinante Junta Ordinaria de Accionistas, se reveló que un peso pesado de la concesionaria prepara su inminente salida, presionado por el agobio personal y los duros cuestionamientos externos.

¿Quién prepara su salida de Azul Azul y cuáles son los motivos?

El actual presidente de la concesionaria, Michael Clark, estaría evaluando dejar su cargo de forma definitiva debido a un profundo desgaste personal. El encargado de detonar la bomba fue el comentarista y ex seleccionado nacional Sebastián Roco, quien utilizó su espacio en Radio La Metro para adelantar los movimientos que se preparan en el directorio.

“Lo más probable es que haya un movimiento importante, esta o la próxima semana. Alguien va a dar un paso al costado, no por la investigación, sino por un desgaste que él tiene a nivel personal. Ojo con eso. La dejo ahí”, disparó el comunicador, para luego ponerle nombre y apellido a la crisis de cara a la reunión del próximo lunes: “Puede haber un remezón en la U de Chile. Michael Clark podría dar el paso al costado”.

¿Qué presiones externas acelerarían la renuncia de Michael Clark?

La salida del timonel coincidiría con las fuertes exigencias y amenazas de acciones legales levantadas desde la propia Casa de Bello a fines de marzo. El agobio que acusa el mandamás de Azul Azul tiene raíces profundas en las duras críticas emanadas desde la corporación universitaria. Cabe recordar que Pablo Ruiz-Tagle, decano de la Facultad de Derecho y candidato a rector, le declaró la guerra públicamente hace algunas semanas: “La relación entre la Universidad y Azul Azul, que es una relación contractual, está pasando por un muy mal momento. Y esa situación no es culpa de la Universidad, es culpa del señor Michael Clark”.

El académico fue tajante al pedir que “tiene que dar un paso al costado”, advirtiendo incluso que, de ser electo, tomaría medidas drásticas: “Comenzará inmediatamente una acción jurídica para hacer efectiva la responsabilidad del señor Clark (…). Es una persona que tiene que explicar de dónde sacó los dineros con los que adquirió el poder accionario que tiene”.

¿Cómo impacta este terremoto dirigencial en la semana de la U de Chile?

Esto golpea de lleno al plantel de Fernando Gago justo en la antesala del vital duelo ante Universidad Católica. Mientras la mesa directiva se alista para reordenar sus piezas en la Junta de Accionistas y asimilar el vacío de poder que dejaría Clark, el cuerpo técnico debe blindar al equipo del ruido externo. Los azules están urgidos de una victoria para no despedirse anticipadamente de la parte alta de la tabla, y enfrentar un clásico con el presidente de la institución en la puerta de salida añade una presión extra a un vestuario que ya lidia con la impaciencia de la hinchada.