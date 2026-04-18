La jornada de sábado del Campeonato Nacional arranca a las 17:30 horas en Viña del mar con el duelo entre Everton y la U de Chile.

Ambos equipos llegan con la urgencia de ganar, principalmente porque no encuentran la regularidad en el campeonato y la confianza comienza a escasear.

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Everton vs U de Chile, minuto a minuto

¿Las claves del Everton vs U de Chile?

Ambos equipos han sufrido el mismo dolor en esta temporada. Los dos tuvieron que despedir al entrenador que inició el año y los nuevos entrenadores, Walter Ribonetto y Fernando Gago, aún se afirman.

Everton es el que la tiene más difícil, pues los Ruleteros no ganan un partido del Campeonato Nacional desde el 7 de marzo y de ahí en adelante han cosechado dos empates y una derrota.

La U de Chile viene un poco mejor, ha conseguido 6 de sus 13 puntos en los últimos 3 encuentros y la llave clave está en el buen nivel de los jugadores jóvenes de la U, como Agustín Arce, Lucas Barrera y Maximiliano Guerrero.

La previa de Everton vs U de Chile

Estos equipos no pueden estar viviendo momentos más parecidos. Ambos perdieron en la última fecha con goles de tiro libre, los dos primeros goles mediante este expediente en la temporada 2026. Cuando parecía que Everton estaba encontrando la regularidad, Deportes la Serena le dio un buen golpe a la moral. Es por ello que los viñamarinos buscarán aprovechar las enormes dudas de la U de Chile y recuperar la senda con un triunfo sobre los azules.

La U de Gago retrocedió mucho en su último partido frente Ñublense, por lo que llega con la presión de demostrar que, el plantel más millonario del fútbol chileno, si puede competir y pelear el título.

La gran complicación para la U de Chile son las lesiones. Eduardo Vargas no alcanzará a llegar debido a un desgarro y Charles Aránguiz tendrá que seguir esperando, porque su recuperación va más lenta de lo esperado.

Formaciones de Everton vs U de Chile

Formación confirmada de Everton

Ignacio González; Hugo Magallanes, Valentín Vidal, Diego Oyarzún, Nicolás Baeza; Juaquín Moya, Benjamín Berríos, Braian Martínez; Alan Medina; Nicolás Montiel y Julián Alfaro.

Formación confirmada de U de Chile

Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Matías Zaldivia, Nicolás Ramírez, Diego Vargas; Israel Poblete, Agustín Arce, Javier Altamirano; Maximiliano Guerrero, Juan Martin Lucero y Lucas Assadi.

¿Dónde ver Everton vs U de Chile en vivo?

El duelo entre Everton y la U de Chile se jugará este sábado 18 de abril a las 17:30 horas. El duelo será transmitido exclusivamente por TNT Sports y se podrá ver en la plataforma de streaming de HBO MAX.

Así van en la tabla de posiciones Everton y la U de Chile