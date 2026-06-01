Datos Clave Salida confirmada: Felipe Salomoni no continuará en la U de Chile el segundo semestre. Plazo fatal: Los azules tenían hasta el 31 de mayo para extender su préstamo y decidieron no hacerlo. Números: El carrilero ha jugado 31 partidos con la camiseta del Romántico Viajero.

El mercado de pases se avecina y en Universidad de Chile ya comienzan a tomar decisiones respecto a la conformación de su plantel. Los azules esperan sumar algún refuerzo en la próxima ventana de transferencias, pero también liberar algunos cupos en su plantilla.

Por ello, la dirigencia de Azul Azul decidió no extender el préstamo de Felipe Salomoni. El Romántico Viajero tenía hasta el 31 de mayo para estirar el vínculo del jugador, algo que finalmente no hizo, por lo que el carrilero deberá buscar club.

¿Por qué la U de Chile dejará partir a Salomoni?

Felipe Salomoni llegó a mediados del 2025 al Centro Deportivo Azul y si bien se convirtió en una alternativa concreta para Gustavo Álvarez, con la salida del entrenador argentino prácticamente no ha jugado.

El carrilero izquierdo se encuentra a préstamo en la U y si bien los azules tenían la primera opción para abrochar su continuidad, optaron por no hacerlo. Según lo informado por Bolavip, Azul Azul tenía hasta el pasado domingo 31 de mayo para extender la cesión.

Sin embargo, la directiva decidió no hacer uso de esta opción, por lo que el contrato del futbolista de 23 años vencerá en las próximas semanas. Actualmente tendría oportunidades en Argentina, Paraguay y México para continuar con su carrera.

¿Cuáles son los números de Salomoni en la U de Chile?

Felipe Salomoni ha disputado un total de 1.134 minutos en 31 partidos con la Universidad de Chile, en los cuales registra un gol y tres asistencias.

Si bien fue protagonista con Gustavo Álvarez en la banca, con Francisco Meneghini y Fernando Gago ha tenido muy poca participación. El regreso de Marcelo Morales lo relegó a la banca y en lo que va de temporada a jugado apenas 183 minutos en 10 compromisos, en los cuales no ha podido anotar.

Uno de los momentos más recordados en su paso por el Romántico Viajero fue el gol que le anotó a Lanús en la semifinal de vuelta de la Copa Sudamericana, el cual fue anulado por una posición de adelanto de Lucas Di Yorio en el inicio de la jugada, el cual le impidió poner en ventaja a los azules en la serie.