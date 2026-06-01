Datos Clave Acercamiento formal: La presidenta de Azul Azul, Cecilia Pérez, anunció que solicitará una reunión formal con Jonathan Opazo mediante la Ley del Lobby para evaluar el proyecto. La cita buscará conocer las posturas de ambas partes y avanzar con seriedad. Encuentro en Ñuñoa: Las autoridades coincidieron en la marquesina del Estadio Nacional durante la victoria de Universidad de Chile por 2-1 ante Deportes Concepción. Proyecto integral: El alcalde de Lampa reveló que el club tiene intenciones de trasladar todos sus equipamientos e infraestructura a la comuna. Este movimiento generaría un importante desarrollo económico local.

El histórico anhelo del estadio de la Universidad de Chile sumó un capítulo que promete ser decisivo. Mientras los hinchas celebraban el triunfo del equipo de sus amores con un doblete de Eduardo Vargas ante más de 34 mil personas en el Estadio Nacional, en la zona de marquesina se gestaba un movimiento clave para el futuro institucional. Cecilia Pérez, máxima autoridad de Azul Azul, y Jonathan Opazo, alcalde de Lampa, protagonizaron un primer cara a cara que decantó en un anuncio trascendental: ambas partes se sentarán a negociar formalmente el aterrizaje del recinto deportivo en la comuna del sector norte de la capital.

¿En qué está el proyecto del estadio de la U de Chile en Lampa?

La posibilidad de que Universidad de Chile construya su casa propia en Lampa dejó de ser un simple rumor para transformarse en una gestión oficial. Tras coincidir en el coloso de Ñuñoa, la dirigencia laica confirmó que activará los conductos regulares para sentarse a la mesa con el municipio.

“Dicho eso, voy a solicitar este lunes, por ley del lobby, una reunión con el alcalde de Lampa. Primero, para agradecerle. Creo que más allá de las intenciones, he visto en él una convicción”, aseguró Cecilia Pérez, valorando la disposición de una autoridad que no ha demonizado la construcción de infraestructura deportiva, a diferencia de otras comunas.

El jefe comunal, quien reconoció tener su “corazón azul”, confirmó la coordinación del encuentro. “Quedamos comprometidos con la presidenta a poder reunirnos formalmente para poder tener un espacio y conocer nuestras posturas, tanto del municipio como de Azul Azul y ver si efectivamente en Lampa se puede llegar a materializar algo así como el estadio que tanto sueñan todos los hinchas de la U”, detalló el edil.

La advertencia de Azul Azul: “No voy a vender humo”

Pese al entusiasmo generado por la disposición de Lampa y las recientes declaraciones del Presidente José Antonio Kast sobre la necesidad de recintos deportivos, Azul Azul mantiene la cautela. La concesionaria sabe que este es un tema que ha provocado frustraciones en el pasado, por lo que la premisa es avanzar sin falsas promesas.

Frente a los micrófonos, Cecilia Pérez fue tajante sobre cómo manejarán el proceso: “vamos a seguir trabajando silenciosamente porque es un tema sensible, sensible para nuestra hinchada, un tema que ha sido doloroso por muchos años. Y que no solamente es un sueño, sino que pasa a ser una necesidad”.

Para cerrar cualquier especulación anticipada, la exministra sentenció: “Vamos a trabajar silenciosamente. Vuelvo a ratificar, yo no voy a vender humo, justamente por el respeto que se merece nuestra hinchada. Cuando hayan hechos concretos y demos pasos concretos, los vamos a comunicar públicamente y transparentemente en cada instancia”.

Los beneficios que Lampa espera del recinto deportivo

Para la comuna, recibir el estadio de la U no solo representa albergar partidos de fútbol cada quince días. El proyecto apunta a una inversión integral que potenciaría a la zona norte de la capital.

Jonathan Opazo visualiza este megaproyecto como un motor económico. “Yo creo que es una tremenda oportunidad tener un estadio en mi comuna. Lo veo como una oportunidad de desarrollo, de crecimiento. La inversión privada es importante en la comuna de Lampa. Puede desarrollar empleo a emprendedores y emprendedoras, puede generar espacios deportivos y que los podamos utilizar en mi comuna”, explicó.

A esto se suma la intención del club de instalar su centro de operaciones completo en el sector. “Tienen las intenciones de trasladar todos sus equipamientos para que habiten en el lugar donde quieren emplazar este proyecto de infraestructura. Esto implicaría otro desarrollo económico dentro de la comuna”, cerró el alcalde a T13.cl, dejando en claro que la reunión de esta semana podría marcar un antes y un después en la historia del cuadro universitario.