Universidad de Chile no puede seguir cediendo puntos. Con el fantasma de la derrota 1-0 ante Cobresal aún fresco, los azules reciben este sábado 30 de mayo a Deportes Concepción en el Estadio Nacional desde las 17:30 horas, en la fecha 14 del Campeonato Nacional 2026.

La U ocupa la undécima posición con 17 puntos y tiene un duelo pendiente ante O’Higgins: ganar hoy es casi una obligación si quiere entrar al grupo de equipos que pelean por los puestos de copa. La presión es real, el escenario es el Nacional y el público azul exige que el equipo muestre alguna reacción.

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U de Chile vs Concepción, minuto a minuto

La previa del U de Chile vs Concepción

Universidad de Chile acumula cuatro victorias, cinco empates y tres derrotas en 12 partidos disputados, una irregularidad que Fernando Gago no ha logrado resolver pese a contar con un plantel de mayor jerarquía. La caída 1-0 ante Cobresal en El Salvador encendió las alarmas, sobre todo considerando que los azules han sufrido 14 lesiones durante la temporada 2026, con desgarros como el principal problema físico del plantel. Para este duelo, Lucas Barrera entraría como reemplazante de Israel Poblete, quien arrastra molestias físicas, mientras que Juan Martín Lucero lidera el ataque junto a Maxi Guerrero e Ignacio Vásquez.

Deportes Concepción llega al Estadio Nacional con el ánimo renovado tras vencer 2-0 a Huachipato en el estadio Ester Roa Rebolledo, su mejor resultado del torneo. Sin embargo, el conjunto dirigido por Fernando Díaz acumula tres triunfos, dos empates y ocho derrotas en 13 partidos, con apenas 11 puntos y la decimoquinta posición. Los lilas, que volvieron al fútbol chileno de Primera División tras 17 años de ausencia, saben que sumar en Santiago podría ser el trampolín que los aleje del fondo de la tabla y les dé tranquilidad para el resto del torneo.

Formaciones probables de U de Chile y Concepción

Probable formación de U de Chile :

Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Bianneider Tamayo, Diego Vargas; Charles Aránguiz, Lucas Barrera, Agustín Arce; Maxi Guerrero, Ignacio Vásquez, Juan Martín Lucero.

Probable formación de Deportes Concepción:

Nicolás Araya; Norman Rodríguez, Fausto Grillo, Ariel Cáceres, Misael Dávila; Yonatán Rodríguez, Jorge Henríquez, Ethan Espinoza, Aldrix Jara, Leonardo Valencia; Joaquín Larrivey.

¿Dónde ver U de Chile vs Concepción en vivo?

El duelo entre Universidad de Chile y Deportes Concepción se disputará este sábado 30 de mayo a las 17:30 horas en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, Santiago. El partido será dirigido por Mario Salvo, con Franco Jiménez y Juan Serrano a cargo del VAR. Las opciones para seguirlo: