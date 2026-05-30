Datos Clave Liberado por lesión en La Roja: Francisco Salinas fue liberado por un esguince en su tobillo. Llamado de emergencia a la U: Córdova llamó de emergencia a los azules para citar a Fabián Hormazábal. El dilema de Córdova: Con la sitación de Hormazábal, Córdova deberá decidir entre Felipe Faúndez y el lateral azul para los amistosos ante Portugal y RD Congo.

La Roja prepara sus últimos detalles para emprender vuelo hasta el viejo continente para disputar dos amistosos en fecha FIFA ante selecciones clasificadas al Mundial 2026. Se trata de duelos ante Portugal y RD Congo, donde Nicolás Córdova tiene la misión de probar nuevos jugadores para La Roja. Uno de ellos no podrá viajar hasta Europa, debido a una inesperada lesión.

Se trata de Francisco Salinas, lateral y figura en Coquimbo Unido que fue liberado durante esta jornada de la selección nacional. Según señalan desde el cuerpo médico de La Roja, el defensor sufrió una esguince en su tobillo, por lo que Nicolás Córdova tuvo que citar de emergencia a un reemplazante por la banda derecha.

Córdova se apoya en la U tras la baja de Salinas

Tras la lesión que impidió que Salinas siga en el proceso de Córdova para los dos amistosos europeos de La Roja, el entrenador nacional decidió que el reemplazante del lateral de Coquimbo sea Fabián Hormazábal, lateral de Universidad de Chile que ya tiene experiencia defendiendo los colores de la selección en Eliminatorias.

Si bien Hormazábal es una de las caras conocidas en La Roja, se espera que en los dos próximos amistosos se le dé prioridad a probar jugadores, y uno de ellos es Felipe Faúndez, defensor de O’Higgins que fue llamado por Córdova junto a Salinas.

Fabián Hormazábal vuelve a las citaciones de La Roja tras ser considerado en la anterior fecha FIFA, donde fue liberado por problemas musculares. Junto a la selección chilena, Hormazábal ha disputados 5 partidos por Eliminatorias y 3 amistosos, donde registra una asistencia.