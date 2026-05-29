Datos Clave Hormazábal alertó: El carrilero de la U de Chile presentó molestias físicas en el entrenamiento del jueves, según Emisora Bullanguera. Decisión de Gago: El DT de los azules lo tiene considerado para recibir a Deportes Concepción. Bajas confirmadas: La U no podrá contar con Matías Zaldivia, Nicolás Ramírez ni Israel Poblete.

Universidad de Chile quiere reencontrarse con los triunfos. Los azules, que vienen de dos derrotas consecutivas, recibirán este sábado a Deportes Concepción por la fecha 14 del Campeonato Nacional 2026 en un partido que tiene en alerta a las autoridades y al propio club por algunas disputas internas al interior de la barra.

En lo futbolístico, en tanto, Fernando Gago tiene tres bajas confirmadas por lesión. Sin embargo, en las últimas horas se confirmó una buena noticia, puesto que Fabián Hormazábal, quien había presentado algunas molestias durante la semana, finalmente será convocado para recibir a los lilas.

¿Qué le pasó a Fabián Hormazábal en U de Chile?

Según reveló el sitio Emisora Bullanguera, Fabián Hormazábal sufrió algunas complicaciones físicas durante el entrenamiento del jueves en el Centro Deportivo Azul, lo que encendió las alarmas en el cuerpo técnico.

Sin embargo, las dudas se despejaron este viernes, puesto que según el citado medio el carrilero derecho apareció en la convocatoria del DT ante Concepción pese a los problemas que presentó en los últimos días.

Esta situación es un alivio para el estratega argentino, quien tiene algunas bajas importantes para este crucial compromiso.

¿Cuáles son las bajas de U de Chile vs Concepción?

Universidad de Chile tiene tres bajas confirmadas por lesión para recibir a Deportes Concepción. Se trata de Matías Zaldivia, Nicolás Ramírez e Israel Poblete.

Los dos centrales presentan problemas físicos hace algunas semanas, las cuales le han impedido estar presentes en los últimos compromisos del Romántico Viajero. Por su parte, Israel Poblete presentó molestias esta semana, por lo que quedó descartado ante el León de Collao.

¿Cuándo juega la U de Chile?

Universidad de Chile recibe a Deportes Concepción este sábado 30 de mayo a las 17:30 horas en el Estadio Nacional por la fecha 14 del Campeonato Nacional 2026.