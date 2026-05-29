Datos Clave Operación Retorno: Un medio partidario asegura que el delantero ordenó remodelar por completo su mansión en Lo Curro de cara al segundo semestre. El factor familiar: A sus 37 años y tras convertirse en padre, el delantero priorizará la estabilidad familiar por sobre seguir compitiendo en la élite europea. Campaña para el olvido: Sánchez viene de jugar apenas el 39% de los minutos como titular en un Sevilla que peleó el descenso hasta las últimas fechas.

El anhelo histórico de ver a Alexis Sánchez vistiendo la camiseta de Universidad de Chile parece dejar de ser una simple utopía de mercado para transformarse en una posibilidad real. Tras cerrar una temporada angustiante en el fútbol español y a semanas de quedar como jugador libre, un silencioso pero millonario movimiento en el entorno del “Niño Maravilla” ha encendido todas las alarmas en el Centro Deportivo Azul, dando pistas concretas sobre el inminente regreso del ídolo al país.

El dato revelador: La remodelación de “La Bestia” en Lo Curro

Según detalló el portal partidario La Magia Azul, el entorno del goleador histórico de La Roja está realizando un movimiento logístico que el mundo universitario conoce de memoria.

El medio asegura que la imponente mansión que el tocopillano posee en el exclusivo sector de Lo Curro (Vitacura) —conocida en el barrio como “La Bestia”— está siendo sometida a una profunda y completa remodelación en todas sus estructuras. Las intensas obras apuntan a dejar la propiedad en perfectas condiciones de habitabilidad, perfilándose como el hogar definitivo donde el futbolista de 37 años planea establecerse de manera permanente junto a su familia.

El antecedente de Charles Aránguiz

En Azul Azul este tipo de movimientos no pasan desapercibidos. La refacción de una vivienda es leída como una “señal inequívoca”, repitiendo exactamente el mismo patrón que se dio en el último gran mercado de pases. Cuando Charles Aránguiz destrabó su salida de Brasil para firmar por la U, el primer paso de su entorno fue remodelar su casa en la capital semanas antes de oficializar el fichaje.

Los fríos números: El peor año de Alexis Sánchez en Europa

El movimiento inmobiliario en Santiago coincide con un momento de quiebre en la carrera del atacante. El próximo 30 de junio finaliza su contrato con el Sevilla, club con el que viene de vivir una de sus campañas más discretas y estresantes en el Viejo Continente.

Por primera vez en su carrera, Sánchez tuvo que lidiar con la presión de pelear por no descender. Los números de la temporada 2025-2026 reflejan su pérdida de protagonismo en la élite:

Jugó 30 partidos en total, pero solo fue titular en 12 encuentros (39,3%) .

. Alcanzó 1.405 minutos disputados y aportó con cuatro goles.

Con su agencia ya descartó renovar su vínculo con el cuadro andaluz.

¿Qué falta para que Alexis Sánchez firme en la U de Chile?

Si bien su representante, Fernando Felicevich, viajó a España para definir su salida de Andalucía, el escenario para el segundo semestre tiene un componente vital: el factor familiar.

Siendo padre de una bebé, las decisiones de Sánchez hoy tienen como prioridad absoluta la comodidad y estabilidad de su círculo íntimo. Con la pista de Brasil perdiendo fuerza —tras descartarse el interés del Internacional de Porto Alegre desde la propia gerencia de Fabinho—, la remodelación de su mansión demuestra que sus planes logísticos están firmemente radicados en Santiago, dejando la puerta abierta para que cumpla el sueño de los hinchas azules de cara al centenario del club en 2027.