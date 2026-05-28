Datos Clave El guiño presidencial: Kast anunció su disposición a ayudar a los “grandes clubes” a tener su recinto propio “para que no sean un meme”. La comuna favorita: Aunque Lampa abrió sus puertas, Cerrillos corre con ventaja al contar con terrenos estatales que podrían cederse en comodato. Avances concretos: La concesionaria ya contrató a un arquitecto para liderar el proyecto y asegura que el financiamiento no sería un problema.

El histórico anhelo de Universidad de Chile por tener un estadio propio parece haber encontrado un nuevo y potente impulso. Tras la promulgación de la reforma a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas, el Gobierno sorprendió al mundo del fútbol con un guiño directo a la institución laica para facilitar la infraestructura. Lejos de quedar en una simple declaración de intenciones, en las oficinas de Azul Azul ya trabajan sigilosamente en la viabilidad del proyecto, apuntando a una comuna específica de la Región Metropolitana y aprovechando esta nueva línea directa con las autoridades.

¿En qué comuna se construirá el estadio de la U de Chile?

El gerente general de Azul Azul, Ignacio Asenjo, es el actual encargado de liderar el “Proyecto Estadio”. Si bien el alcalde de Lampa, Jonathan Opazo, manifestó públicamente su disposición a recibir el recinto a cambio de mejoras en la conectividad de su zona, la directiva universitaria tiene otra prioridad en mente.

Según los últimos reportes de El Deportivo, la comuna de Cerrillos es el sector que corre con mayor ventaja para albergar la futura casa de la U. La clave de esta elección radica en la existencia de amplios terrenos estatales en el área. El plan maestro del club busca que el Ejecutivo interceda para entregar un paño de tierra en formato de comodato para la institución. Para acelerar este proceso, la dirigencia ya contrató a un arquitecto y asegura internamente que conseguir el financiamiento no sería un obstáculo.

El respaldo del Gobierno al sueño del estadio de la U de Chile

La ilusión de los hinchas azules se encendió masivamente tras el sorpresivo discurso de las autoridades. Durante la ceremonia de promulgación de la nueva Ley SADP, se aseguró que el Estado buscará fórmulas para que los clubes puedan consolidar su infraestructura deportiva.

“Vamos a golpear puertas y veamos qué grandes clubes tienen posibilidades de tener su campo deportivo propio… para que no sean un meme”, se afirmó desde el Ejecutivo.

Estas conversaciones de alto nivel se han visto facilitadas por la cercanía política de la actual presidenta de Azul Azul, Cecilia Pérez, con diversas autoridades de Gobierno y con la ministra del Deporte, Natalia Duco. De hecho, Pérez valoró de inmediato el respaldo estatal a través de sus redes sociales, coincidiendo en que “la U merece un estadio a la altura de su historia”.

“Personalmente estoy de acuerdo. Creo que para los hinchas es importante tener un lugar propio y es una deuda histórica del club, así que como ministerio vamos a tratar de apoyar en todas las gestiones necesarias con la municipalidad y con los actores políticos que sea necesario para que eso sea realidad”, declaró Duco al citado medio.

¿Qué falta para que se apruebe el proyecto de Azul Azul?

A pesar de las buenas intenciones, el cruce de llamados y el trabajo interno en el Centro Deportivo Azul, la formalización técnica del proyecto aún está pendiente. La ministra Natalia Duco confirmó la voluntad de La Moneda para colaborar, señalando que “un estadio de fútbol para los hinchas de la U sí es algo concreto que la ciudadanía va a poder disfrutar”.

Sin embargo, la secretaria de Estado fue enfática en aterrizar las expectativas y aclarar los plazos actuales: “No ha llegado ninguna solicitud concreta. Si es que nos llegase una solicitud, estamos dispuestos a conversarlo. Todo lo que sea en entregarle a los clubes un espacio como un estadio donde los hinchas y las familias puedan disfrutar del fútbol es algo que como ministerio queremos apoyar”.

Con el diseño arquitectónico en marcha, los recursos disponibles y la voluntad política servida en la mesa, la responsabilidad recae ahora en la concesionaria laica para presentar el plan definitivo que convierta el sueño en realidad.