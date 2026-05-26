Datos Clave Reunión misteriosa: La agencia de representación de Paulo Díaz se habría reunido con Azul Azul en el CDA. Motivo: Acercar posturas sobre un posible fichaje en el próximo mercado. Entorno descarta acercamientos: El padre del jugador desmintió conversaciones con la U de Chile.

La posibilidad de que Paulo Díaz llegue a Universidad de Chile generó expectativa en las últimas horas, pero el propio entorno del jugador salió a enfriarla. Ítalo Díaz, padre del defensor de River Plate, desmintió en diálogo que existan conversaciones concretas con los azules, pese a que su agencia de representación sostuvo una reunión en el Centro Deportivo Azul para explorar un posible fichaje.

¿Qué dijo el padre de Paulo Díaz sobre la opción de la U de Chile?

Ítalo Díaz fue categórico al descartar cualquier acercamiento formal. “No hay nada en el ambiente… no se han sentado a conversar, que yo sepa o que me diga Paulo, no hay nada”, señaló en diálogo con Bolavip, marcando distancia entre la reunión de la agencia y una negociación real entre los clubes.

El padre del jugador también aclaró que la U de Chile no ha estado en los planes de su hijo. “En ningún momento ha pasado por la mente de él ir a la U”, afirmó, en una declaración que despeja cualquier expectativa de un acuerdo inminente.

Pese a ello, Ítalo Díaz fue cuidadoso de no cerrar ninguna puerta de forma definitiva. “Yo no he dicho nada de ‘no’ a Colo Colo, ‘no’ a la U, ‘no’ a la Católica ni ‘no’ a Everton… que yo sepa no (no hay ofertas)”, precisó, dejando en claro que la desmentida apunta a la ausencia de ofertas concretas, no a un rechazo explícito al fútbol chileno.

¿Por qué Paulo Díaz suena en U de Chile?

El interés de la U en Paulo Díaz no surgió de la nada. Según se supo recientemente, la agencia Talento Deportivo, que representa al defensor, sostuvo una reunión en el Centro Deportivo Azul con representantes de Azul Azul para explorar las condiciones de un eventual fichaje. Esa reunión fue la que generó la versión de un acercamiento formal entre ambas partes.

Por otra parte, el presente del zaguero de 31 años que estaría viviendo sus últimos días en River Plate, acrecienta los rumores. A esto se suma que los azules evalúan sumar un jugador para reforzar la zaga defensiva. Sin embargo, según el entorno del futbolista, por ahora no hay nada concreto.