Datos Clave El quiebre en Argentina: Tras sumar apenas 379 minutos bajo el mando de Eduardo Coudet, los medios partidarios de River Plate exigieron a la dirigencia deshacerse de Paulo Díaz. La cumbre en el CDA: Este martes, representantes de la agencia “Talento Deportivo”, la misma que administra el pase del central chileno, llegaron hasta La Cisterna para acercar posturas de cara al mercado invernal. El “perdonazo”: La visita marca un hito, ya que la U y la agencia de Mauricio Valenzuela mantenían relaciones congeladas luego de que en 2024 la empresa “levantara” a Jonathan Villagra a última hora para llevarlo a Colo Colo.

La tormenta que azota al otro lado de la cordillera coincidió de manera llamativa con los movimientos de mercado que planifica Fernando Gago. Mientras Universidad de Chile busca desesperadamente fórmulas defensivas en la ventana de fichajes para no perder más terreno en el Campeonato Nacional 2026, en Argentina se desató una verdadera cacería mediática contra uno de los seleccionados nacionales mejor pagados de River Plate. La coincidencia de ambos escenarios no tardó en encender los rumores, especialmente tras registrarse una sorpresiva visita de los representantes del defensor al Centro Deportivo Azul.

El calvario de Paulo Díaz: ¿Por qué en River Plate exigen su salida inmediata?

El zaguero chileno vive su momento más crítico desde su arribo a la institución de la “banda sangre”. Tras la dolorosa derrota por 3-2 en la final de la Primera División ante Belgrano, la paciencia se agotó en Buenos Aires, principalmente por la escasa participación del zaguero desde que Eduardo Coudet asumió el banco (sumó apenas ocho partidos y 379 minutos en todo el semestre).

El golpe de gracia lo entregó el reconocido medio partidario La Página Millonaria, que publicó un lapidario artículo titulado “Ciclos cumplidos”, pidiendo abiertamente la salida del ex Palestino.

“Para cerrar la defensa, el otro que debe marcharse es Paulo Díaz. En verdad, su ciclo ya debió haber terminado hace tiempo, pero su elevado salario en River hace que pocos clubes puedan pagar lo que él pretende”, sentenció la publicación, rematando con que la dirigencia “debe desprenderse del chileno a como dé lugar” pese a tener contrato hasta 2027.

¿Qué hay detrás de la reunión entre la agencia de Paulo Díaz y Azul Azul?

Con el jugador viviendo horas tensas en Argentina, los movimientos de su agencia de representación, Talento Deportivo (liderada por Mauricio Valenzuela), no pasaron desapercibidos. Según destapó TNT Sports, emisarios de la empresa llegaron este martes hasta el CDA para sostener una reunión con la gerencia deportiva universitaria.

Además, de acuerdo a la información revelada por el portal En Cancha, este sorpresivo encuentro tuvo como objetivo central acercar posturas de cara a la inminente apertura del mercado de fichajes de invierno.

Si bien no hay confirmación oficial de que el nombre del bicampeón de América haya estado sobre la mesa, la movida desató todo tipo de especulaciones. Fernando Gago, adiestrador azul, solicitó explícitamente la llegada de un defensa central para afrontar la segunda rueda, y el catálogo de la agencia incluye tanto a Paulo Díaz como a su hermano Nicolás (actualmente en el Puebla de México).

La cumbre en La Cisterna tiene, además, un componente extra de morbo: significa el primer acercamiento formal entre la U y Mauricio Valenzuela tras el quiebre de relaciones en 2024. En aquel mercado, los azules tenían prácticamente cerrado el fichaje del defensor Jonathan Villagra con dicha agencia, pero a última hora, la empresa aceleró gestiones y el jugador terminó recalando en Colo Colo.

Hoy, con la urgencia defensiva en la U y el complejo momento de Paulo Díaz en Buenos Aires, la reunión siembra la duda: ¿Estarán dispuestos en Azul Azul a olvidar los rencores del pasado para ir por un golpe de mercado histórico?