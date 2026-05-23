A la espera de que abra el mercado de pases en Universidad de Chile ya están planificando el segundo semestre. Los azules esperan sumar algunos jugadores para reforzar su plantilla, aunque también algunos dejarán de pertenecer al club.

Uno de los que partirá es Felipe Salomoni, quien termina su préstamo a mitad de año. En las últimas horas, además, se especuló con una posible salida de Bianneider Tamayo, quien interesa en Unión Española. Y si bien se habló que había un acuerdo entre ambos clubes, la situación dio un vuelco y el defensor finalmente se quedará en el Centro Deportivo Azul.

¿Qué pasó con Bianneider Tamayo en la U de Chile?

Hace algunos días el medio partidario Independencia Hispana reveló que existía un acuerdo entre Unión Española y Bianneider Tamayo para el segundo semestre. El jugador, que ya estuvo a préstamo la temporada pasada, volvería a ser cedido con la misión de ayudar al equipo de Independencia a regresar a la Primera División.

Sin embargo, Cooperativa Deportes descartó esta situación y aseguró que el zaguero venezolano permanecerá en el Romántico Viajero, al menos hasta fin de año.

El citado medio detalló que los rojos consultaron a los azules por un eventual retorno del futbolista, pero desde la U les cerraron la puerta tajantemente, confirmando su continuidad para el segundo semestre.

Si bien Fernando Gago habría solicitado sumar un central zurdo, la prioridad de la dirigencia es sumar un puntero por cada banda, lo que provocó este giro en ela situación de Tamayo.

¿Cuál es la situación de Tamayo en la U de Chile?

Bianneider Tamayo no ha tenido la estadía que esperaba en Universidad de Chile. El defensor llegó a reforzar al equipo de proyección como un proyecto a largo plazo. Sin embargo, en 2025 salió a préstamo a Unión Española con el objetivo de sumar minutos.

Este año regresó al Centro Deportivo Azul con la intención de tener un rol más protagónico, sin embargo, no lo consiguió con Francisco Meneghini ni lo ha podido hacer con Fernando Gago en la banca. En lo que va de temporada suma 180 minutos en cuatro partidos, aunque con su continuidad asegurada, espera ganarse un puesto en el equipo.