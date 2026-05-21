Datos Clave Salida definida: Bianneider Tamayo dejaría la U de Chile en junio. Acuerdo total: Según Independencia Hispana, solo falta la firma para que vuelva a préstamo a Unión Española. Oportunidad azul: El Romántico Viajero podría sumar un nuevo defensor para suplir su partida.

Pese a que aún faltan algunos días para que abra el mercado, en Universidad de Chile ya comienzan a planificar lo que será el segundo semestre. Tras una irregular primera parte del año, los azules buscan refrescar su plantel con algunas llegadas, pero también con algunas salidas.

En ese contexto, en las últimas horas se conoció que Bianneider Tamayo, con poca participación durante el 2026, tendría un acuerdo para partir a mediados de año en busca de sumar minutos.

¿Con qué equipo tiene acuerdo Bianneider Tamayo?

De acuerdo a la información entregada por el medio partidario, Independencia Hispana, el defensor venezolano volverá a salir a préstamo a Unión Española con el objetivo de ver más acción en el fútbol chileno.

Tamayo, que ya conoce al elenco de Plaza Chacabuco tras estar cedido la temporada pasada, sería uno de los apuntados por la dirigencia para reforzar al plantel con la misión de buscar el ascenso a la Primera División.

Sin embargo, el zaguero de la U no sería el único jugador que quieren los rojos. “El volante César Pinares y el defensa Bianneider Tamayo tienen todo acordado para su regreso a Unión Española y solo restaría la firma para sellar su vuelta”, consignó el citado medio.

¿Por qué Tamayo dejará la U de Chile?

Bianneider Tamayo llegó a Universidad de Chile como un proyecto a largo plazo. El venezolano arribó a las divisiones menores del club proveniente de Caracas, pero no ha podido consolidarse en el primer equipo.

La temporada pasada estuvo a préstamo en Unión Española, donde tuvo un rol protagónico. Por ello, regresó este 2026, pero no tuvo mayor participación con Francisco Meneghini ni con Fernando Gago, por lo que el club está abierto a dejarlo partir una vez más.

Esta salida también abre una puerta al Romántico Viajero para sumar un nuevo defensor, aunque dependerá de lo que decida el entrenador y también la gerencia deportiva.