Datos Clave Reencuentro azul: Matías Rodríguez confirmó que Jorge Sampaoli vendrá a su depedida. Condición: El DT advirtió que su presencia dependerá de su disponibilidad. Fecha confirmada: El partido de despedida del histórico de la U de Chile será el 17 de octubre de 2026.

Jorge Sampaoli tendrá un inesperado reencuentro con los hinchas de Universidad de Chile. Así lo confirmó en las últimas horas Matías Rodríguez, histórico azul, quien reveló que el DT participará de su partido de despedida.

El casildense aceptó la invitación del defensor y dirá presente en el compromiso que tendrá lugar el próximo 17 de octubre en el Estadio Bicentenario de La Florida.

¿Qué dijo Matías Rodríguez sobre Jorge Sampaoli?

Matías Rodríguez conversó este martes con el programa oficial del Romántico Viajero, Metamos Bulla, donde dio a conocer que Jorge Sampaoli está confirmado para su partido de despedida.

“Tengo dos entrenadores que ya me dijeron que sí. Uno de ellos es Gerardo Pelusso. Y el otro, creo que a la mayoría de la gente le va a gustar su nombre: Jorge Sampaoli”, dijo el defensa más goleador de la historia de la U.

“Cuando llamé a Jorge, me dijo que sí enseguida, pero que dependía mucho de si volvía a dirigir, porque ahí se iba a complicar un poco, pero me dio la libertad para nombrarlo”, agregó.

¿Cuál fue el último partido de Sampaoli en U de Chile?

El último partido de Sampaoli dirigiendo a la U de Chile fue el 2 de diciembre del 2012 cuando los azules derrotaron por 2-1 a Universidad de Concepción por los octavos de final de la Copa Chile.

Luego de ese compromiso, el DT argentino cerró su exitoso ciclo en el Romántico Viajero, donde conquistó un tricampeonato nacional y la Copa Sudamericana 2011 para asumir en la selección chilena.

¿Cuándo es la despedida de Matías Rodríguez?

Matías Rodríguez, que se retiró del fútbol a fines del 2025, tendrá su partido de despedida el próximo 17 de octubre en el Estadio Bicentenario de La Florida. Se espera la presencia de históricos de Universidad de Chile y la posible participación de Jorge Sampaoli aumenta las expectativas.