Datos Clave La U cae en el norte: Los azules cayeron por la cuenta mínima ante Cobresal. Gago lamenta la derrota: Pintita apuntó a que los azules no supieron definir las oportunidades y que se notó el cansancio del equipo. La U libre la próxima fecha: Los azules no jugarán la fecha 13 debido a que su duelo ante O’Higgins fue reprogramado.

Universidad de Chile vuelve a tropezar en el Campeonato Nacional 2026, y deja escapar puntos valiosos en el torneo. Esta vez fue por la fecha 12 en su visita a Cobresal en el norte del país. Los azules cayeron por la cuenta mínima y siguen con su complicado presente en la división de honor del fútbol chileno.

A pesar de tener la posesión y contar con mayor cantidad de ataques al arco rival, los azules no lograron concretar las jugadas, mientras que los locales con un golazo de tiro libre de Steffan Pino marcaron el único encuentro del partido. Al finalizar el partido, Fernando Gago se descargó y mostró sus lamentos por la dura derrota universitaria en el Estadio El Salvador.

😱💥🏆 ¡HAY QUE CERRAR EL ESTADIO!



Steffan Pino metió un verdadero derechazo de tiro libre para anotar el primer tanto de Cobresal ante #La U, en este #MatchdayDomingo, por la Fecha 12 de la #LigaDePrimeraMercadoLibre 2026.



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Gago lamenta la derrota azul en el norte

Tras el pitazo final, Fernando Gago se acercó a los micrófonos de TNT Sports y entregó su análisis del encuentro ante Cobresal, donde lamentó que el equipo no pudiera concretar las ocasiones generadas y apuntó a que el cansancio del plantel fue evidente en el transcurso del encuentro.

“Tuvimos el control del partido y situaciones de gol. Nos faltó concretarlas. En el segundo tiempo se notó nuestro cansancio, cuando nosotros buscábamos mayor velocidad. El gol fue de otro partido y nos vamos con un resultado en contra”, señaló Pintita tras la dura derrota ante Cobresal por el Campeonato Nacional 2026.

Con esta derrota, Universidad de Chile se estanca en la séptima posición de la tabla de posiciones con 17 unidades, y podría bajar a la octava dependiendo del resultado de Ñublense ante Colo Colo, que tiene la misma cantidad de puntos.

¿Cuándo vuelve a jugar U de Chile?

Universidad de Chile no jugará la fecha 13 del Campeonato Nacional 2026, ya que el duelo que tenía pactado contra O’Higgins fue aplazado debido a la participación internacional del Capo de Provincia en la Copa Sudamericana 2026.

Debido a que el duelo ante O’Higgins fue reprogramado, los azules volverán a ver acción por la división de honor del fútbol nacional ante Deportes Concepción por la fecha 14. El duelo entre la U y el León de Collao está pactado para el sábado 30 de mayo a las 17:30 horas, y se disputará en el Estadio Nacional.