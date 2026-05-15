Universidad de Chile visita este domingo a Cobresal en el Estadio El Cobre de El Salvador con un dato histórico que pesa: los azules no ganan en esa cancha desde el 28 de febrero de 2016, cuando el equipo estaba bajo la conducción de Sebastián Beccacece.

Diez años de sequía que Fernando Gago quiere terminar este fin de semana, y que en la conferencia de prensa de este viernes anticipó cómo piensa lograrlo.

¿Qué dijo Gago sobre la visita de la U de Chile a Cobresal?

El técnico identificó la altitud como el principal factor a gestionar en El Salvador. “Es un partido en donde necesitaremos mucho control del juego. Hemos trabajado con varios sistemas y varios jugadores y a partir de eso trataremos de poner al mejor equipo posible”, señaló de entrada.

Gago también apeló a su experiencia en canchas de altura como futbolista y entrenador. “Los partidos en altura exigen un cierto desgaste y obviamente que se sienten distintos. Debemos tratar de jugar el partido en la forma en que a nosotros nos beneficia”, indicó.

El técnico también valoró el nivel del Campeonato Nacional. “Esta es una liga que es muy interesante en la parte del juego, con equipos que les gusta proponer. Los chicos cada día entrenan mejor y a partir de eso estamos tratando de generar una identidad de juego”, agregó.

🔛 EN VIVO: Conferencia de Fernando Gago en el Centro Deportivo Azul 📍



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¿Cómo llega la U de Chile ante Cobresal?

Los azules llegan con urgencia al partido. En la Copa de la Liga cayeron 0-1 ante Unión La Calera y dejaron de depender de sí mismos para clasificar a las semifinales. En el Campeonato Nacional, en cambio, su último resultado fue positivo: el triunfo 1-0 ante Universidad Católica el 25 de abril gracias al gol de Juan Martín Lucero.

A eso se suma el contexto de las bajas: Matías Zaldivia y Nicolás Ramírez están fuera por desgarros, y Marcelo Morales cumple suspensión por acumulación de amarillas, lo que obliga a Gago a reconfigurar la línea defensiva.

¿Cuándo juega la U de Chile?

Universidad de Chile juega el domingo 17 de mayo a las 15:00 horas ante Cobresal en el Estadio El Cobre de El Salvador por la duodécima fecha del Campeonato Nacional 2026.