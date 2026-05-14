Los últimos meses en Universidad de Chile han sido un verdadero escándalo, y no precisamente por sus actuaciones en la cancha, ya que la dirigencia azul se ha visto envuelta en diversos episodios por la investigación al ex presidente de Azul Azul, Michael Clark, quien es investigado por la justicia nacional. A pesar de que Clark ya no esté al mando, sus fantasmas siguen saliendo a flote, y durante esta jornada fue mediante unas declaraciones comprometedoras.

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Las declaraciones provienen del ex director de Azul Azul, Juan Pablo Pavez, quien estuvo en la directiva del club universitario desde el año 2022 a 2026, donde reveló que el mandamás de en ese entonces del equipo azul tenía tratos especiales con Ñublense y Huachipato en materia de negociaciones, a tal punto de pagar sobreprecios y negociar él mismo con sus próximos fichajes.

Las negociaciones de Clark con Huachipato

Según señala el medio Ciper Chile, Pavez abordó que Michael Clark tenía relaciones comerciales con los ex dueños de Huachipato, Victoriano Cerda y Marcelo Pesce, y con el ex dueño de Ñublense, Patricio Kibilsky. Estas relaciones estaban traducidas en la compra de jugadores a las escuadras de Talcahuano y Chillán, y en un caso especial el de un entrenador, Gustavo Álvarez.

En las declaraciones hechas por Pavez está el caso de Gustavo Álvarez, quien fue técnico azul los años 2024 y 2025. Según Pavez, fue Victoriano Cerda quien recomendó directamente a Michael Clark la contratación de Álvarez a la U. Tras la recomendación, el técnico fue renovado en su momento en Huachipato con una cláusula de salida de $800.000 dólares, las que pagó Universidad de Chile, en la que fue la primera vez que un club nacional pagó la cláusula por un entrenador.

También en negociaciones con los siderúrgicos, Pavez recalcó el nombre de Ignacio Tapia, quien ya no se encuentra en la U desde la temporada pasada. En este caso, los azules habrían pagado por el 50% del pase del defensor un total de $900 mil dólares, a pesar de que un año antes de su compra habría sido ofrecido al director deportivo de ese entonces, Rodrigo Goldberg, por una suma de $400 mil dólares. “No había motivo que explicara el aumento de su tasación” indicó Pavez.

Otros nombres con los que vincularon a Universidad de Chile y Huachipato en transacciones con sobreprecio son los jugadores Jimmy Martínez, Jeisson Vargas, Israel Poblete y Gabriel Castellón. Estos dos últimos aún se encuentran en el primer equipo universitario.

Las negociaciones de Clark con Ñublense

En el caso de Ñublense, Pavez apunta a dos nombres: Nicolás Guerra y Federico Mateos. El primer mencionado fue vendido de los azules a los chillanejos el año 2021 por $130 mil dólares, y posteriormente reintegrado a los universitarios por una suma de $400 mil dólares, una diferencia de 270 mil dólares por el mismo jugador.

El segundo apuntado fue Mateos, quien se encontraba libre sin necesidad de pagar al club. A pesar de su situación, Clark incorporó al volante a Universidad de Chile por $200 mil dólares. Ante esta compra, Pavez señaló que: “Dicho pago se efectuó sin otra razón que para ‘resarcir al club’”.

Además, el ex director de Azul Azul no sólo cuestionó los sobreprecios en transacciones entre azules con Huachipato y Ñublense, sino que también afirmó que las negociaciones no las controlaba el gerente deportivo Manuel Mayo, sino que las gestionaba directamente el ex presidente universitario.

“He mantenido varias conversaciones con Mayo, en las que él ha sido claro en manifestar que en el caso Huachipato él no tiene ningún poder de negociación, sino que Michael Clark decide de la mano de Victoriano Cerda y Marcelo Pesce, quienes actuarían de asesores”, señaló en su momento Juan Pablo Pavez. Meses después, Manuel Mayo declararía en fiscalía que él tenía la última palabra en materia de negociaciones.