Nicolás Ramírez tiene el diagnóstico claro y es mejor de lo que se temía. El defensor central de Universidad de Chile sufrió un desgarro muscular en el partido ante Deportes La Serena y esta semana confirmó que estima volver a estar disponible para el técnico Fernando Gago en un plazo de entre tres y cuatro semanas, lo que lo situaría de regreso antes de mediados de junio.

La baja llega en un momento inoportuno para el esquema azul: Ramírez ya se perdió el duelo ante Unión La Calera por la Copa de la Liga y tampoco estará este domingo frente a Cobresal en el Campeonato Nacional. Son dos partidos sin su defensor más estable desde que Gago tomó el mando, aunque el plazo que maneja el propio jugador aleja el fantasma de una ausencia prolongada.

¿Cuándo vuelve Ramírez a jugar en la U?

En diálogo con ADN Deportes, el zaguero de 29 años se mostró optimista y puso plazos concretos: “Es una lesión que tuvieron otros compañeros tiempo atrás y tardó entre cuatro o cinco semanas. Yo espero que entre tres o cuatro semanas pueda estar disponible”. El historial de la misma lesión en el plantel azul le da sustento a esa proyección, y un mes fuera de las canchas es un horizonte manejable en el contexto de una temporada larga.

Ramírez también quiso dejar claro su estado de ánimo ante la situación: “Estoy con hartas ganas de estar y poder acompañar al equipo, pero enfocado en lo que es la recuperación para estar lo antes posible”. Nada de alarmas, nada de dramatismo: el propio futbolista le baja el perfil a la lesión y pone el foco en el proceso.

¿Quién reemplaza a Ramírez y Zaldivia en la U?

La complicación real no es la lesión de Ramírez en solitario, sino que coincide con la baja de Matías Zaldivia, su compañero habitual en el eje de la defensa. Ambos centrales fuera al mismo tiempo obliga a Gago a reorganizar el fondo con Franco Calderón y Bianneider Tamayo como alternativas disponibles. El propio Ramírez salió al paso: “Es una mala consecuencia que nos hayamos lesionado a la par, pero está Franco (Calderón) y (Bianneider) Tamayo, que lo pueden hacer de gran forma”.

El defensor reconoció que venía atravesando su mejor momento desde que llegó Gago: “Antes de la lesión me venía sintiendo con mucha confianza y físicamente muy bien. Además, los resultados estaban acompañando y era una muestra de que el trabajo estaba dando frutos”.

Esa solidez en la zaga es lo que la U necesitará recuperar cuando Ramírez esté al cien por ciento.