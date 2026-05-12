Los dos candidatos que avanzaron a la segunda vuelta de la elección de rector de la Universidad de Chile tienen una postura común sobre Azul Azul: el convenio con la concesionaria debe ser revisado.

Alejandra Mizala, quien lideró la primera vuelta con el 42,72% de los votos, y Francisco Martínez, segundo con el 23,03%, coincidieron este martes en Radio ADN en que la situación que rodea al club exige cambios concretos en la relación entre la universidad y la sociedad anónima.

¿Qué dijo Alejandra Mizala sobre Azul Azul?

La candidata que obtuvo la primera mayoría fue directa al abordar la situación de la concesionaria. “Hay que revisar el convenio con Azul Azul, estas situaciones son algo muy complejo para la universidad. Es momento de revisarlo porque hay evidencia clarísima de que no se está cumpliendo el convenio”, señaló.

Mizala también apuntó a la falta de poder real de la universidad en el directorio de Azul Azul. “Nos interesa tener más participación en el directorio. Los dos directores que tenemos ponen los temas, pero no tenemos poder para hacer cambios y eso es algo también a revisar”, indicó.

Por último, lanzó una advertencia sobre la figura de Michael Clark. “Sabemos que todavía está tomando decisiones. Sigue siendo el máximo accionista”, sentenció.

¿Cuál es la postura de Francisco Martínez con Azul Azul?

Martínez coincidió en el diagnóstico y fue igualmente crítico con la gestión de Clark. “Utilizó el club de una manera que no debería haberlo hecho, debería disculparse. Ha transgredido límites que no son propios de un club deportivo”, afirmó.

El candidato también planteó medidas concretas para recuperar el control de la universidad sobre el club. “Lo primero es contar con un compromiso claro de cómo se hacen las cosas en forma legal, decente y abierta. Podemos sentarnos a revisar el contrato, si para hacer valer nuestra posición debemos aumentar la cantidad de directores, lo vamos a pedir”, señaló.

Martínez también apeló al carácter público del club. “Nos pone en la disyuntiva de cómo recuperar a la universidad como club para el país. La U es de todos. No podemos estar en esta situación, es increíble que estemos discutiendo la legalidad de los actos que se han realizado”, cerró.

Con ambos candidatos alineados en la necesidad de revisar el convenio con Azul Azul, el Caso Sartor se instala como uno de los temas en la antesala de la segunda vuelta del 2 de junio.