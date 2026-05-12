Universidad de Chile cerró una de las carpetas más complejas de su planificación deportiva para las próximas temporadas. Durante la mañana de este lunes, Lucas Assadi estampó su firma en el nuevo contrato que lo vincula con el Romántico Viajero hasta diciembre de 2028.

La noticia trae alivio a las oficinas del Centro Deportivo Azul (CDA), ya que el talentoso mediapunta de Puente Alto terminaba su vínculo original a finales de este año, quedando en libertad para negociar con otros clubes a partir de junio. Sin embargo, para llegar al apretón de manos definitivo, la gerencia técnica liderada por Manuel Mayo tuvo que ceder en puntos clave que el entorno del jugador consideraba innegociables para asegurar su futuro en el fútbol internacional.

¿Cuánto cuesta la cláusula de salida de Lucas Assadi?

El principal punto de fricción en la negociación fue el monto fijado para que un equipo extranjero pueda llevarse al futbolista. Inicialmente, Azul Azul pretendía blindar a su joya con una cláusula de 5 millones de dólares, cifra que la representación del jugador rechazó tajantemente bajo el argumento de que un valor tan elevado restaría chances de negociación con clubes europeos.

Según el reporte de ADN Radio, el “gallito” lo ganó el futbolista: la nueva cláusula de salida se fijó en 3,5 millones de dólares, con la posibilidad de que un equipo adquiera el 80% de su pase por aproximadamente 2,8 millones de la moneda estadounidense.

Este ajuste busca flexibilizar el camino hacia el “Viejo Continente”, prioridad compartida por el club y el jugador. “Significa mucho para mí, lo venía buscando y estoy muy feliz y orgulloso de renovar con el club de mis amores”, expresó Assadi a los medios oficiales de la institución tras sellar el acuerdo.

Pese a que durante las últimas semanas existieron sondeos preliminares desde la MLS de Estados Unidos y el fútbol de México, el objetivo del volante de 22 años es claro: retomar su nivel para dar el salto definitivo a una liga de primera línea en Europa.

¿Cuál es el nuevo sueldo de Lucas Assadi en la U de Chile?

Más allá de la cláusula, el otro gran triunfo de la negociación para el canterano fue su reajuste salarial. Bajo la nueva estructura contractual, Assadi se posicionó entre los sueldos más altos de todo el plantel estudiantil, superando la política de austeridad de administraciones previas. En la interna del club laico son enfáticos al valorar este movimiento, asegurando que “es uno de los mejores sueldos que ha logrado un canterano en la historia del club”, buscando equiparar su estatus con el de los refuerzos extranjeros de renombre.

Esta mejora económica llega en un momento bisagra de su carrera, marcado por la irregularidad y la falta de minutos. Bajo el mando de Fernando Gago, Assadi ha perdido la titularidad indiscutida, sumando apenas 565 minutos en cancha durante la temporada 2026.

El estratega argentino ha manifestado que el jugador “tiene potencial para seguir creciendo”, pero las lesiones de tobillo y la irrupción de otros juveniles le han quitado protagonismo. Consciente de este presente, el propio jugador usó sus redes sociales para enviar un mensaje de resiliencia: “Los tiempos malos son una bendición y no una maldición”, sentenció, reafirmando que su gran meta ahora es recuperar la versión que ilusionó a los hinchas durante 2025 para liderar a la U hacia el título a fin de año.