Universidad de Chile atraviesa semanas convulsionadas en todos sus frentes. A la caída ante Unión La Calera por la Copa de la Liga 2026 bajo la dirección técnica de Fernando Gago y el remezón institucional provocado por el “Caso Sartor” —que incluyó allanamientos al Centro Deportivo Azul—, se suma ahora una urgencia financiera y contractual de proporciones mayores.

La dirigencia de Azul Azul corre contrarreloj para resolver el futuro de Lucas Assadi, una de sus máximas proyecciones. El talentoso volante finaliza su vínculo con la institución a fines de este año y el mercado internacional ya comenzó a moverse para sacar provecho de la situación contractual del jugador, buscando un fichaje a costo cero.

¿Qué clubes quieren fichar a Lucas Assadi desde la U de Chile?

Históricamente, la concesionaria estudiantil ha blindado al canterano con cláusulas de salida millonarias. Sin embargo, el hecho de que su contrato expire en los próximos meses cambia por completo las reglas del juego. De acuerdo a la información revelada por el periodista Rodrigo Arellano en su espacio digital “Reporte Arellano”, el acecho internacional ya es una realidad.

“Con los problemas de Azul Azul y la cercanía de su final de contrato, dos clubes de Norteamérica iniciaron consultas por Lucas Assadi”, expuso el comunicador. El foco de preocupación para la U radica en la naturaleza de estas consultas, ya que Arellano precisó que la pregunta directa desde el extranjero fue: “¿Me lo puedo llevar libre?”.

Si bien no se han filtrado los nombres específicos de las instituciones interesadas en el volante de 22 años, el periodista detalló el origen de los sondeos: “Uno pertenece a la MLS, mientras que el otro es del fútbol mexicano”, dos mercados con un poder adquisitivo que la liga chilena no puede igualar.

Los números del ’10’ y la postura de su entorno para el futuro

El interés foráneo llega en un momento de contrastes para el mediapunta. Si bien en la temporada 2025 fue la gran figura del equipo, su arranque en 2026 bajo la conducción de Gago ha sido irregular. Considerando la Liga de Primera, la Copa de la Liga y la Copa Sudamericana, Assadi acumula 565 minutos repartidos en 11 partidos. En ese lapso, aún no registra goles y ha aportado con dos asistencias, estadísticas que, de igual forma, no han mermado su cartel internacional.

Ante este complejo escenario de negociaciones y la posibilidad de que el jugador abandone el club formador por la “puerta de atrás” como agente libre, el futuro sigue siendo una incógnita. Pese a que en el pasado ya sonó en el fútbol brasileño y hoy despierta el interés en Norteamérica, la información de Arellano apunta a que la agencia de representación del futbolista mantiene un norte claro: en caso de no renovar su contrato con el Romántico Viajero, el objetivo primordial es que el próximo paso en la carrera del “10” sea el fútbol europeo. Mientras tanto, en las oficinas de La Cisterna, la urgencia por renovarlo se vuelve crítica para no perder a su principal activo.