La crisis administrativa y judicial que envuelve a los accionistas mayoritarios de Universidad de Chile entró en una fase determinante que podría cambiar para siempre la propiedad de la institución. De acuerdo a documentos exclusivos revelados por el portal En Cancha, un reciente fallo del Tribunal Constitucional (TC) significó un duro golpe a la estrategia legal de Michael Clark, expresidente de Azul Azul.

La resolución no solo desestimó los argumentos de su defensa, sino que además levantó la suspensión de un procedimiento civil, permitiendo que el 13° Juzgado Civil de Santiago accediera a avanzar con el proceso de quiebra de Asesorías e Inversiones Sartor S.A., abriendo la puerta a un eventual remate de las acciones del club laico.

¿Qué resolvió el Tribunal Constitucional sobre Michael Clark y el Caso Sartor?

Para entender el conflicto, es necesario retroceder al 13 de diciembre de 2024, cuando la sociedad Inversiones Antumalal Limitada —propiedad de Clark— adquirió las cuotas del Fondo de Inversión Privado (FIP) Tactical Sport, el cual controla el 63,07% de la concesionaria, sin haber realizado una Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA).

Buscando frenar las repercusiones legales de este acto, la defensa del empresario presentó un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad ante el TC, apuntando contra el artículo 97 de la Ley de Mercado de Valores.

Según consignó En Cancha, los abogados de Clark argumentaron que dicha operación “no implicó transferencia de acciones de Azul Azul S.A. ni radicación de derechos políticos en el aportante. Conforme al diseño de la Ley, las facultades de administración y de ejercicio de los derechos inherentes a los activos del fondo se radican de manera exclusiva en la sociedad administradora del FIP, no en sus cuotacorrentistas”.

Sin embargo, la Primera Sala del Tribunal Constitucional resolvió declarar inadmisible la acción judicial. El ente desestimó el argumento esgrimiendo una razón de fondo, estableciendo que el conflicto sometido a su conocimiento “es un asunto de mera legalidad de competencia de los jueces del fondo”. Con esto, el TC determinó que son los tribunales ordinarios quienes deben definir si Clark califica legalmente como “controlador” tras adquirir la mayoría accionaria. Además de la inadmisibilidad, la resolución ordenó expresamente levantar la suspensión del procedimiento que regía desde el 25 de marzo, reactivando la maquinaria judicial.

¿Qué pasará con las acciones de Azul Azul tras la quiebra de Sartor?

La decisión del Tribunal Constitucional tuvo un efecto dominó inmediato. Menos de 24 horas después del alzamiento de la suspensión, la justicia civil destrabó la liquidación forzosa de Sartor. Según la información del citado medio deportivo, detrás de esta arista se encuentra BCI Corredores de Bolsa, entidad que busca saldar una deuda superior a los 5.700 millones de pesos arrastrada por Sartor.

Este escenario financiero impacta directamente en el futuro de la Universidad de Chile. Con el avance de la liquidación, el proceso judicial apunta a una acción revocatoria sobre la operación mediante la cual Sartor le vendió a Clark su participación en Azul Azul. Si la justicia determina que esa revocatoria prospera, las cuotas del FIP Tactical Sport deberán regresar al patrimonio de Sartor.

En ese caso, el liquidador a cargo del proceso tendrá la obligación de rematarlas en el mercado para pagar a los acreedores. En términos prácticos, esto significa que el 63,07% de la propiedad de Azul Azul quedaría disponible al mejor postor en una subasta pública, forzando un inminente cambio de mando en la escuadra que hoy dirige Fernando Gago.