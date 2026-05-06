Carlos Heller, expresidente de Azul Azul entre 2013 y 2019, declaró ante el Ministerio Público y la PDI el pasado 19 de noviembre en el marco del Caso Sartor. Radio BioBio tuvo acceso al contenido de la declaración, donde el empresario reveló que vendió sus acciones de la U de Chile tras recibir amenazas de muerte, que la operación le significó una pérdida de entre 4 y 5 millones de dólares, y que negó conocer a Michael Clark en nueve ocasiones distintas durante su intervención.

La investigación de la Fiscalía apunta a que la compra del paquete accionario de Heller, concretada en 2021 a través del Fondo de Inversión Privado Tactical Sport, se financió con fondos de origen potencialmente ilícito vinculados al Caso Sartor.

¿Qué dijo Carlos Heller sobre su salida de U de Chile?

Heller fue categórico sobre los motivos que lo llevaron a vender sus acciones. “En el contexto de estas amenazas y del hostigamiento de terceros, es decir, por un tema familiar que me afectó directamente, decidí dejar el cargo. No fue por gestión económica. No tuvo relación con temas económicos”, declaró ante los investigadores.

El empresario también precisó que la operación le generó pérdidas concretas. “Para mí hubo una pérdida significativa, unos 4 o 5 millones de dólares aproximadamente. Yo creo que compré a 500 pesos y algo la acción y se vendieron a 380 pesos aproximadamente”, detalló, descartando cualquier motivación económica en su salida.

Sobre la naturaleza del negocio, Heller fue directo: “Es cero rentable. Nunca se hizo para rentabilizar nada, al contrario, fue por pasión y nunca fue un negocio y no creo que llegue a serlo. Cumplí un sueño caro y no amistoso”, señaló.

¿Conocía Carlos Heller a Michael Clark al momento de dejar U de Chile?

Heller negó conocer a Michael Clark en nueve oportunidades distintas a lo largo de su declaración. “Yo había escuchado del grupo Sartor, pero nunca me relacioné con ellos. No los conocía, y la verdad, me importaba muy poco. Hubo muchas especulaciones y presión. Se decía que yo seguía manejando los títeres aun cuando había renunciado, lo que no era así”, explicó.

El empresario también precisó el momento exacto en que escuchó el nombre de Clark por primera vez. “Conocí el nombre de Michael Clark cuando se firmaron los contratos. Yo no sabía quién controlaba el fondo. Escuchaba que había llegado la oferta de Michael Clark y que él era quien dirigía”, declaró.

Por último, Heller aclaró que vendió a Clark simplemente porque no había más ofertas, y remarcó que aún hoy no lo conoce personalmente. “No sabía ni analicé los motivos de qué quería hacer con la U la gente que la compró. No era de interés mío saber para qué quería Michael Clark la U. Nunca lo conocí, ni lo conozco todavía”, sentenció.