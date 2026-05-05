José Miguel Insulza asumió como nuevo director de Universidad de Chile el martes y ya fijó su postura sobre el anhelado estadio del Romántico Viajero. En conversación con Radio ADN, el exsenador planteó una condición concreta: antes de construir el recinto, la U debe pelear en la Copa Libertadores, porque ese logro deportivo es el que genera el impulso económico real para financiar la obra.

¿Qué dijo Insulza sobre construir el estadio de U de Chile?

Insulza explicó su postura apelando a un precedente histórico concreto. “El empujón para el estadio llegará cuando ganemos una copa. El momento del empujón fue cuando se ganó la Copa Sudamericana del 2011. Los inversionistas se habían metido muy contentos a la U que ganó la Copa, pero después descubrieron que sus acciones valían mucho más y las vendieron. En lugar de construir el estadio, mejoraron sus billeteras propias, con la excepción de Yuraszeck”, señaló.

El nuevo director fue claro sobre el orden de prioridades. “Para mí el ideal sería prorrogar la grandeza de la U. Hace algunos días dije que primero quería tener un estadio, pero ahora creo que para poder tener un estadio sería importante pelear una Copa Libertadores”, afirmó, marcando un giro respecto a sus declaraciones iniciales tras asumir el cargo.

Insulza también fue realista sobre el financiamiento. “Nosotros con un apoyo económico muy sólido no vamos a construir un estadio, vamos a tener que buscar alguna forma parecida a la que están usando casi todos los clubes del mundo”, indicó, descartando que Azul Azul pueda financiar el proyecto con recursos propios.

¿Dónde quedaría el futuro estadio de la U de Chile?

Consultado por la ubicación del recinto, Insulza descartó una opción que había considerado en el pasado. “Hasta que me convertí en senador, yo pensaba que El Noviciado era una gran idea, pero los tacos que se arman allí son bastante feos”, señaló.

El nuevo director apuntó a una ubicación más alejada del centro, pero condicionada a una solución de transporte. “No tengo muy claro cuál podría ser, probablemente un poco más distante (de Santiago), pero si fuera así, tendría que ir vinculado a una forma de transporte. Ahora se acaba de agrandar el aeropuerto de Santiago y le están haciendo un metro. Si tuviéramos un implante deportivo serio, naturalmente se podría pedir que alguna empresa se interese por la movilización”, concluyó.