Un sorpresivo golpe recibió la Universidad de Chile luego que la fiscalía realizara este lunes un allanamiento en las oficinas de Azul Azul ubicadas en el Centro Deportivo Azul de La Cisterna, en el domicilio de Michael Clark y en otras cuatro sociedades vinculadas, en el marco de la investigación del Caso Sartor que involucra al expresidente de la concesionaria.

Funcionarios de la PDI permanecieron en el recinto cerca de tres horas e incautaron 10 computadores de las áreas de administración, contabilidad, finanzas, recursos humanos y secretaría de gerencia.

¿Por qué allanaron el Centro Deportivo Azul?

El operativo se llevó a cabo en el CDA como parte de la investigación que involucra a Michael Clark en el Caso Sartor. Según reveló Radio ADN, además de los 10 computadores, los funcionarios de la PDI pesquisaron documentos catalogados como “sospechosos” del período comprendido desde 2019, los cuales podrían estar relacionados con el rol de Clark en la sociedad.

El allanamiento también incluyó las oficinas de Romántico Viajero SpA, empresa a través de la cual José Ramón Correa adquirió las acciones de la familia Schapira para convertirse en director del club.

¿Qué dijo Azul Azul tras lo ocurrido?

El abogado del club, Jorge Arredondo, tomó la palabra tras lo ocurrido y marcó distancia entre la investigación judicial y la gestión actual de la concesionaria. “Son cuestiones separadas. Michael Clark no tiene cargo directivo en el club. Lo que se habla en esta sociedad anónima son cosas que dicen relación con Azul Azul”, señaló.

Arredondo también aclaró la postura del club frente a la investigación. “Como club, tenemos el deber de cumplir con las resoluciones judiciales y aclarar lo que esté a nuestro alcance. Tenemos que seguir enfocándonos en la sociedad anónima que somos. Esto no empaña lo deportivo, la administración seguirá tomando las decisiones para que estas actividades se hagan de correcta forma”, añadió.

Sobre el allanamiento en las oficinas de Romántico Viajero SpA, el abogado fue escueto. “Hemos estado abogados a colaborar con la PDI. Estoy en representación de Azul Azul, eventualmente José Ramón hablará a título personal. Entendemos que son cuestiones separadas”, cerró.