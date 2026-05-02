Universidad de Chile muestra su mejor rendimiento desde la llegada de Fernando Gago a la banca azul durante esta jornada, ya que en su visita al norte venció por 5-0 a La Serena por la fecha 4 de la Copa de la Liga. Con esta victoria, los dirigidos por Pintita demostraron su superioridad en la cancha y lograron trepar a la cima del Grupo D, debido a que previamente Audax y La Calera igualaron.

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Derrotamos por 5-0 a Deportes La Serena en partido válido por la Fecha 4️⃣ de la #CopadeLaLiga 🏆



☑️12' Agustín Arce

☑️32' Juan Martín Lucero

☑️44' Ignacio Vásquez

☑️ 62' y 64' Maximiliano Guerrero#LaSerena 0️⃣-5️⃣ #UdeChile… pic.twitter.com/JqYxQCEVPk — Universidad de Chile (@udechile) May 2, 2026

Tras la estrepitosa goleada universitaria en La Portada, Fernando Gago fue enfático en sus dichos post partido, donde apuntó que el equipo realizó una labor excelente en el campo y señaló que los universitarios se ven en la necesidad de apuntar a lo máximo en la competencia, ya que la institución es merecedora de logros.

Gago necesita la copa con la U

Al finalizar el encuentro entre granates y azules, Fernando Gago se dirigió al micrófono de TNT Sports sin hacer énfasis en el abultado resultado, sino que analizó la forma de jugar de sus pupilos. Además, Pintita apuntó a que la U necesitaba pelear en todas las competencias y debido a que necesitan la clasificación a la siguiente fase para conseguir logros en la institución.

“Desde el primer día dije que la U necesitaba ser un equipo competitivo en todas las competiciones, y esta es una copa que necesitamos. Vamos a seguir intentando la clasificación a la siguiente fase porque esta institución se lo merece”, mencionó Gago, donde recalcó que la U necesita la Copa de la Liga.

Con esta victoria, Universidad de Chile escala a la primera posición del Grupo D de la Copa de la Liga con 7 puntos. Cabe destacar que durante esta jornada Audax Italiano y Unión La Calera igualaron por la cuenta mínima y también se encuentran con 7 unidades, por lo que la clasificación se disputará en las últimas dos fechas entre los tres equipos mencionados. Por su parte, La Serena quedó sin chances de alcanzar la siguiente fase, ya que en cuatro partidos solo acumula un punto.

¿Cuándo vuelve a jugar U de Chile?

La escuadra dirigida por Fernando Gago deberá volver a jugar de visitante por la fecha 5 de la Copa de la Liga, ya que debe visitar a Unión La Calera en un duelo que será una verdadera final. El duelo entre cementeros y universitarios se disputará el próximo domingo 10 de mayo a partir de las 15:00 horas en el Estadio Nicolás Chahuán.