Universidad de Chile enfrenta este sábado 2 de mayo a las 15:00 horas a Deportes La Serena en el Estadio La Portada, en la fecha 4 del Grupo D de la Copa de la Liga 2026.

Este es un partido que los azules simplemente no pueden perder. Los universitarios marchan terceros con 4 puntos y solo avanza a semifinales el mejor de cada grupo. El DT Fernando Gago lleva al norte la base del equipo que venció 1-0 a la UC en el Clásico Universitario, pero con dos bajas de peso que complican el plantel: Eduardo Vargas y Marcelo Díaz.

Vargas arrastra un desgarro en el gemelo izquierdo desde el partido ante Ñublense el 12 de abril, cuando debió salir al minuto 73. Pese a que su inclusión en la nómina para el Clásico encendió esperanzas, la realidad es que Turboman aún no está al cien por ciento y su regreso apunta al domingo 10 de mayo ante Unión La Calera.

Así formaría la U de Chile vs La Serena

Gago apuesta por continuidad. La oncena que saldría desde el arranque en La Portada sería: Gabriel Castellón en el arco; Fabián Hormazábal, Matías Zaldivia, Nicolás Ramírez y Marcelo Morales en la línea de cuatro defensas; Israel Poblete, Lucas Barrera y Agustín Arce en el mediocampo; y en ataque Maximiliano Guerrero, Ignacio Vásquez y Juan Martín Lucero.

Es el mismo esquema que funcionó ante la UC, con Lucero como referencia arriba y Guerrero por las bandas generando la diferencia. La apuesta es lógica: cuando algo funciona, no se toca.

¿Qué necesita Universidad de Chile para avanzar a semifinales?

La situación es apremiante. La U lleva 4 puntos en el Grupo D y quedan solo dos fechas más después de La Serena. Con un solo cupo de clasificación por grupo, cualquier tropiezo en La Portada complicaría seriamente el objetivo, incluso con victoria en la última jornada. Dicho en términos simples: ganar hoy es casi obligatorio para que las matemáticas sigan dependiendo del propio equipo azul.

¿Dónde ver en vivo La Serena vs U de Chile por la Copa de la Liga 2026?

Solo por streaming. El partido no tiene transmisión por televisión abierta ni por la señal habitual de TNT Sports. La única manera de verlo es a través de HBO Max, ya sea con suscripción propia o con acceso a través de los canales Premium de TNT Sports.