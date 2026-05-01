La primera rueda del Campeonato Nacional 2026 está a solo cuatro fechas de finalizar, lo que significa que el mercado de fichajes de mitad de año está a la vuelta de la esquina, y desde Universidad de Chile ya planifican cómo actuarán en la próxima ventana de transferencias, donde el equipo dirigido por Fernando Gago ya evalúan sus movimientos.

Tras una primera rueda en la que estuvieron tres entrenadores en la banca azul, los puestos que han sufrido la mayor cantidad de modificaciones en el 11 inicial son el lateral izquierdo y los delanteros, debido a las diversas lesiones que ha sufrido el plantel y el poco rodaje que le ha dado a algunos jugadores.

En la posición defensiva, Marcelo Morales ha logrado consagrarse como el carrilero de confianza de Gago, pero debido a sus lesiones el técnico ha tenido que rotar con nombres como Felipe Salomoni y Diego Vargas, quienes ya no suelen ser citados por Pintita. Por su parte, en delantera ha sufrido constantemente con las lesiones de Eduardo Vargas, Octavio Rivero y Juan Martín Lucero, es por ello que desde el CDA ya buscan un nombre para que llegue a mitad de año.

Los nombres que suenan en el mercado azul

Según señala el medio Bolavip, Universidad de Chile ha apuntado por fortalecer la delantera con el delantero de Limache, Daniel “Popín” Castro, quien durante la pasada ventana de transferencias fue pretendido por Colo Colo, pero debido a que el Cacique no llegó a una oferta tentadora el atacante se quedó en el cuadro cervecero.

Por otra parte, la U busca nuevamente los servicios de Esteban Matus, quien durante el mercado pasado estuvo a detalles de llegar a los azules, pero debido a problemas en la salida de Matías Sepúlveda en ese entonces al Vitória de Brasil, el lateral itálico se quedó en Audax Italiano.

Con la posible llegada de Matus a los azules, se zanjaría el futuro de Felipe Salomoni en U de Chile, ya que termina su préstamo con los azules a finales de junio y durante los últimos encuentros no ha sido utilizado por Fernando Gago en el plantel.

¿Cuándo juega U de Chile?

Universidad de Chile vuelve a la cancha este fin de semana ante Deportes La Serena por la cuarta jornada de la Copa de la Liga. El duelo entre granates y azules se disputará este sábado 2 de mayo a partir de las 15:00 horas en el Estadio La Portada, de La Serena.