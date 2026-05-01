La delegación de Universidad de Chile llegó esta tarde a La Serena sin Eduardo Vargas. El delantero no viajó al norte para el duelo del sábado por la Copa de la Liga y acumula así tres partidos consecutivos sin ser considerado: Everton y la UC por el torneo y ahora La Serena. Todo por el desgarro en el gemelo interno de la pierna izquierda que sufrió en Chillán el 12 de abril, cuando debió salir a los 73 minutos ante Ñublense.

La baja llega en un momento en que la U no puede darse el lujo de soltar puntos. El equipo marcha tercero en el grupo D con 4 unidades, a dos del líder Audax Italiano y de Unión La Calera, que también suman 6. Deportes La Serena cierra la zona con apenas 1 punto, lo que convierte este duelo en una obligación para los azules. Gago tendrá que resolverlo sin su capitán en la Copa de la Liga.

¿Por qué Vargas lleva tres partidos fuera en la U?

El desgarro en el gemelo interno no es una lesión menor a los 36 años. El diagnóstico inicial tras el partido ante Ñublense intentó minimizar el daño, pero las horas siguientes confirmaron algo más serio. En sus últimos años en Atlético Mineiro, Vargas acumuló al menos cinco períodos de baja por lesiones musculares entre 2020 y 2023, según datos de Flashscore, lo que instala este episodio dentro de un patrón recurrente en la última etapa de su carrera.

De hecho, quedó en evidencia que el propio delantero intentó forzar los tiempos: llegó concentrado con el plantel al Estadio Nacional en la previa del Clásico ante la UC, pero Gago no lo incluyó de todas formas. El técnico tiene una línea que no negocia: al campo, solo al cien por ciento físico.

¿Cuándo vuelve Eduardo Vargas a jugar?

Al Aire Libre adelantó ayer que el cuerpo técnico proyecta su regreso para el 10 de mayo ante Unión La Calera, duelo directo por el liderato del grupo D. La confirmación de la baja ante La Serena cierra cualquier especulación sobre un retorno anticipado.

Con 988 minutos disputados en lo que va de 2026 entre el Campeonato Nacional, la Copa de la Liga y la Copa Sudamericana, Vargas fue además capitán en los tres partidos que la U jugó en la Copa de la Liga antes de la lesión. Su último partido fue precisamente ante Ñublense, hace 19 días. A ese ritmo, llegar al duelo ante La Calera con el nivel que exige Gago dependerá de que los próximos días no traigan ninguna recaída.