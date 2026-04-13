Eduardo Vargas salió lesionado en el minuto 74 del partido en que la U de Chile cayó 1-0 ante Ñublense en el Nelson Oyarzún de Chillán por la fecha 9 del Campeonato Nacional 2026, y la señal fue de alarma máxima para los hinchas azules. Sin embargo, el primer diagnóstico desde Azul Azul entregó alivio: se trataría de una contusión en el talón y “Turboman” podría estar disponible en tiempo récord, según confirmó Radio Cooperativa.

La preocupación para Azul Azul y los hinchas azules es lógica, Juan Martín Lucero recién regresa de un desgarro y Octavio Rivero está fuera por meses. Vargas es prácticamente el único delantero de garantías que tiene Fernando Gago

¿Qué le pasó a Eduardo Vargas ante Ñublense?

En pleno segundo tiempo, Vargas cargó a Lorenzo Reyes en un giro y ese peso extra le provocó una lesión y no pudo continuar. El delantero de 36 años salió cojeando, tocándose el talón y con ayuda de un funcionario azul para abandonar el Estadio Nelson Oyarzún.

El primer diagnóstico, no obstante, fue más alentador de lo esperado: desde la U de Chile descartaron una lesión grave y lo calificaron como un golpe en el talón, según detalló Radio Cooperativa.

😱⚽🔵🔴 La suerte sigue siendo muy particular para Los Azules en esta campaña



En una jugada sin mayor importancia en el mediocampo, Eduardo Vargas se resintió tras pelear un balón con Lorenzo Reyes. El atacante de #LaU salió rengueando, pero en su lugar hizo su retorno a las… pic.twitter.com/Ggq5fvVBhm — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) April 12, 2026

¿Cuándo vuelve Eduardo Vargas a jugar con la U de Chile?

La señal desde la U de Chile es que Vargas podría llegar al partido del fin de semana frente a Everton. La revisión del martes en el Centro Deportivo Azul será clave para confirmar si el “Turboman” puede entrar en la nómina ante Everton en Sausalito el sábado 18 de abril. Si el cuerpo responde en los primeros entrenamientos de la semana, Gago podría contar con él sin mayores restricciones.

Un día de descanso fue suficiente para bajar la inflamación inicial. Todo apunta a que no habrá que correr con la misma urgencia que en el caso de Lucero.