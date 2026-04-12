Ñublense dio uno de los batacazos en la fecha 9 del Campeonato Nacional 2026, ya que derrotó por la cuenta mínima a Universidad de Chile con un golazo en los últimos minutos de Diego Cespedes. Esta victoria no solamente significan solamente tres puntos para escalar en la tabla, sino que también el aumento de un registro positivo para su entrenador enfrentando a los universitarios.

🤩⚽👹 UN RECONTRAGOLAZO



Diego Céspedes, en los descuentos, sacó este impecable remate de tiro libre para derrotar a Gabriel Castellón y anotar el único tanto con el que Ñublense superó a #LaU, en este #MatchdayDomingo de la Fecha 9 en la #LigaDePrimeraMercadoLibre 2026.… pic.twitter.com/M1YN5J6HaH — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) April 12, 2026

Se trata del técnico nacional Juan José Ribera, quien con un planteamiento conservador y explosivo en los contraataques logró una nueva victoria frente a Universidad de Chile. Ganar frente los azules no es casualidad para el entrenador, sino que ya es una de sus sanas costumbres por su gran rendimiento y registro positivo.

Los números de Juan José Ribera frente a U de Chile

Durante su trayectoria como entrenador, Juan José Ribera ha enfrentado 12 veces a Universidad de Chile, y su registro aumentó durante esta tarde, ya que ha ganado 7 enfrentamientos, ha empatado en tres y caído solamente en dos ocasiones.

El técnico nacional ha enfrentado al club universitario con cinco equipos diferentes, entre los que están Audax Italiano (en dos ciclos diferentes), Dep. Antofagasta, Coquimbo Unido, Curicó Unido y Ñublense. Cabe destacar que solamente ha celebrado con los Itálicos y los Diablos Rojos, que vencieron hoy a los azules, con los demás fueron derrotas o empates.

Con la victoria de Ñublense esta jornada ante la escuabra bullanguera en el Estadio Nelson Oyarzún de Chillán, Juan José Ribera mantiene un rendimiento del 66,7% ante Universidad de Chile en enfrentamientos directos.

El registro de Ribera contra la U

☑️U de Chile 1-3 Audax Italiano

🟨U de Chile 1-1 Audax Italiano

☑️Audax Italiano 1-0 U de Chile

🟨U de Chile 1-1 Curicó Unido

☑️U de Chile 2-3 Audax Italiano

☑️U de Chile 0-2 Audax Italiano

❎Dep. Antofagasta 1-2 U de Chile

❎Coquimbo Unido 0-1 U de Chile

🟨Audax Italiano 1-1 U de Chile

☑️Audax Italiano 3-1 U de Chile

☑️U de Chile 1-2 Audax Italiano

☑️Ñublense 1-0 U de Chile

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