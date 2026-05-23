Datos Clave El Campanil rescata un empate: Ñublense igualó 2-2 con Universidad de Concepción. Ñublense deja escapar la victoria: Los Diablos Rojos fueron ganando hasta el minuto 65′, pero el Campanil reaccionó y se lleva un punto a la octava región. Juntos en la tabla: Ambos se estancan en la tabla. Ñublense con 18 puntos se queda octavo y U de Concepción noveno con el mismo puntaje.

Ñublense enredó puntos ante Universidad de Concepción por la fecha 13 del Campeonato Nacional 2026. Con un resultado de 2-2, los locales dejaron escapar un partido importantísimo en el Estadio Nelson Oyarzún, ya que la visita logró reaccionar en el segundo tiempo para llevarse una unidad a la Región del Bíobío.

Con la igualdad en Chillán, Ñublense se mantiene en la octava posición 18 unidades, y deja escapar la chance de trepar a puestos de clasificación internacional. Por su parte, Universidad de Concepción también se mantiene en su posición, ya que se quedan novenos con 18 puntos, al igual que los Diablos Rojos.

Los goles de Ñublense vs U de Concepción por el Campeonato Nacional 2026

La apertura del marcador llegó a los 25’ minutos del primer tiempo, con un contraataque mortal de los Diablos Rojos que concluyó con un remate de Lorenzo Reyes muy pegado al segundo palo, imposible de atajar para el arquero de la visita José Sanhueza.

El gol fue un balde de agua fría para el Campanil y un motivante extra para Ñublense, quien un minuto después llegó al área de la visita con Ignacio Jeraldino, que fue derribado por el defensor Bastián Ubal. El árbitro fue llamado al VAR y dictaminó que había penal para los locales. Tras la larga revisión, fue Matías Plaza quien marcaría desde los doce pasos para el segundo del encuentro.

A los 66′ minutos del segundo tiempo llegó la reacción del Campanil, tras un centro peligroso de Agustín Urzi que llegó a los pies de Cecilio Waterman, quien en el área no falla para marcar el descuento de la visita.

Tras el descuento, Ñublense sufrió un golpe que lo dejó desconectado del partido, por lo que Universidad de Concepción aprovechó la desconcentración de los locales. Al minuto 73′, Luis Rojas marcó la igualdad en el partido, quien había vuelto a las canchas tras superar una compleja lesión que lo apartó múltiples fechas de las citaciones del Campanil.

Estadísticas de Ñublense vs U de Concepción por el Campeonato Nacional 2026

Primera Division – 2026 DÍA DE PARTIDO 13 Atlético Ñublense 2 2 Half Time : 2 0 Finalizado Universidad de Concepción Lorenzo Reyes 25′ Matias Plaza 31′ Gabriel Graciani 3′

Sebastian Valencia 21′

Franco Rami 89′ Cecilio Waterman 66′

Cecilio Waterman 66′ Luis Rojas 74′ Bastian Ubal 29′

¿Cuándo vuelven a jugar Ñublense y U de Concepción?

Ñublense tendrá que trasladarse hasta el norte del país para visitar a Cobresal en el primer partido de la fecha 14 del Campeonato Nacional 2026. El duelo entre mineros y chillanejos se disputará el próximo viernes 29 de mayo a partir de las 18:00 horas en el Estadio El Cobre.

Por su parte, Universidad de Concepción tendrá que recibir en la próxima jornada a Unión La Calera. El duelo entre el Campanil y los Cementeros se disputará el próximo viernes 29 de mayo en el Estadio Ester Roa Rebolledo desde las 20:30 horas.