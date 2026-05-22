Ñublense recibe a Universidad de Concepción este sábado 23 de mayo a las 15:00 horas en el Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún de Chillán por la fecha 13 del Campeonato Nacional 2026. El partido será transmitido a través de TNT Sports Premium y HBO Max.

¿Quién transmite Ñublense vs U de Concepción por el Campeonato Nacional 2026?

El compromiso entre Ñublense y Universidad de Concepción se transmitirá en televisión a través de TNT Sports Premium y vía streaming en HBO Max.

TV: TNT Sports Premium

Streaming: TNT Sports en HBO Max

¿Cuándo y a qué hora juegan Ñublense vs U de Concepción por el Campeonato Nacional 2026?

Ñublense vs Universidad de Concepción juegan este sábado 23 de mayo a las 15:00 horas en el Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún de Chillán por la fecha 13 del Campeonato Nacional

Fecha: Sábado 23 de mayo

Hora: 15:00 horas

Estadio: Bicentenario Nelson Oyarzún, Chillán

Árbitros de Ñublense vs U de Concepción

Árbitro: Franco Jiménez

1er asistente: Miguel Rocha

2do asistente: Víctor Pasmiño

4to árbitro: Francisco Gilabert

VAR: Rodrigo Carvajal

AVAR: Reinerio Alvarado

¿Cómo llegan Ñublense vs U de Concepción?

Ñublense llega golpeado a este compromiso, puesto que en la última fecha fue goleado por 6-2 en su visita a Colo Colo. Los chillanejos marchan décimos en la tabla de posiciones con 17 puntos.

Por su parte, la Universidad de Concepción viene de vencer a domicilio a O’Higgins, triunfo que le permitió escalar a la undécima posición de la clasificación con 17 unidades.

La última vez que ambas escuadras se vieron las caras fue el pasado 30 de marzo por la Copa de la Liga. En aquella ocasión, los de Chillán se impusieron por 2-0 en el Ester Roa Rebolledo.

Formaciones de Ñublense vs U de Concepción

Formación de Ñublense

Nicola Pérez; Jovanny Campusano, Felipe Campos, Osvaldo Bosso, Sebastián Valencia, Diego Céspedes; Matías Plaza, Lorenzo Reyes, Manuel Rivera, Giovanny Ávalos; Ignacio Jeraldino. DT: Juan José Ribera.

Formación de U de Concepción

José Sanhueza; Yerco Oyanedel, Bastián Ubal, David Retamal, Jorge Espejo; Jeison Fuentealba, Pablo Parra, Facundo Mater, Bryan Ogaz; Cecilio Waterman y Agustín Urzi. DT: Ricardo Viveros.

Ñublense vs U de Concepción minuto a minuto