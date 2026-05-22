Ñublense recibe a Universidad de Concepción este sábado 23 de mayo a las 15:00 horas en el Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún de Chillán por la fecha 13 del Campeonato Nacional 2026. El partido será transmitido a través de TNT Sports Premium y HBO Max.
¿Quién transmite Ñublense vs U de Concepción por el Campeonato Nacional 2026?
El compromiso entre Ñublense y Universidad de Concepción se transmitirá en televisión a través de TNT Sports Premium y vía streaming en HBO Max.
- TV: TNT Sports Premium
- Streaming: TNT Sports en HBO Max
¿Cuándo y a qué hora juegan Ñublense vs U de Concepción por el Campeonato Nacional 2026?
Ñublense vs Universidad de Concepción juegan este sábado 23 de mayo a las 15:00 horas en el Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún de Chillán por la fecha 13 del Campeonato Nacional
- Fecha: Sábado 23 de mayo
- Hora: 15:00 horas
- Estadio: Bicentenario Nelson Oyarzún, Chillán
Árbitros de Ñublense vs U de Concepción
- Árbitro: Franco Jiménez
- 1er asistente: Miguel Rocha
- 2do asistente: Víctor Pasmiño
- 4to árbitro: Francisco Gilabert
- VAR: Rodrigo Carvajal
- AVAR: Reinerio Alvarado
¿Cómo llegan Ñublense vs U de Concepción?
Ñublense llega golpeado a este compromiso, puesto que en la última fecha fue goleado por 6-2 en su visita a Colo Colo. Los chillanejos marchan décimos en la tabla de posiciones con 17 puntos.
Por su parte, la Universidad de Concepción viene de vencer a domicilio a O’Higgins, triunfo que le permitió escalar a la undécima posición de la clasificación con 17 unidades.
La última vez que ambas escuadras se vieron las caras fue el pasado 30 de marzo por la Copa de la Liga. En aquella ocasión, los de Chillán se impusieron por 2-0 en el Ester Roa Rebolledo.
Formaciones de Ñublense vs U de Concepción
Formación de Ñublense
Nicola Pérez; Jovanny Campusano, Felipe Campos, Osvaldo Bosso, Sebastián Valencia, Diego Céspedes; Matías Plaza, Lorenzo Reyes, Manuel Rivera, Giovanny Ávalos; Ignacio Jeraldino. DT: Juan José Ribera.
Formación de U de Concepción
José Sanhueza; Yerco Oyanedel, Bastián Ubal, David Retamal, Jorge Espejo; Jeison Fuentealba, Pablo Parra, Facundo Mater, Bryan Ogaz; Cecilio Waterman y Agustín Urzi. DT: Ricardo Viveros.