Datos Clave U de Concepción vence a O’Higgins: El Campanil venció por la mínima al Capo de Provincia de visitante. O’Higgins deja escapar el podio: Los rancagüinos se estancan en la tabla y quedan 5° con 19 puntos. U de Concepción escapa del fondo: El Campanil llega a la décima posición con 17 unidades y se escapa de la parte baja.

O’Higgins no pudo ratificar su gran presente ante Universidad de Concepción, ya que cayó por la cuenta mínima por la fecha 12 del Campeonato Nacional 2026. A pesar de que los dirigidos por Lucas Bovaglio llegaban al compromiso post clasificación a semis de la Copa de la Liga, no lograron romper el arco resguardado por José Sanhueza, quien fue la figura del compromiso.

El Capo de Provincia desperdició la oportunidad de trepar al podio de la división de honor del fútbol chileno, y se estancó en la quinta posición con 19 unidades. Por su parte, el Campanil regresa al sur del país con tres puntos que le permiten escalar hasta la décima posición con 17 puntos, lo que lo alejan de los puestos de descenso en la competición.

La escuadra local deberá sacudirse de este golpe rápidamente, ya que esta semana debe viajar hacia Uruguay para visitar a Boston River por la quinta jornada de la Copa Sudamericana.

Los goles de O’Higgins vs U de Concepción por el Campeonato Nacional 2026

La sorpresa se instaló en el Estadio El Teniente a los 26’ minutos del encuentro, ya que tras un centro rasante de Agustín Urzi que no pudo despejar la defensa de los rancagüinos, fue el atacante panameño, Cecilio Waterman, quien fusiló a Omar Carabalí en el área para marcar el único gol del encuentro.

Tras el gol del Campanil, O’Higgins buscó de manera insaciable el gol, el cual no lo pudieron encontrar debido a la gran actuación del portero de Universidad de Concepción, José Sanhueza, quien registró 10 tapadas. A pesar de ello, la oportunidad más clara para los locales estuvo en los pies de Luis Pavez, quien en la boca del arco y sin arquero capturó el rebote y mandó el balón a las gradas.

Estadísticas de O’Higgins vs U de Concepción por el Campeonato Nacional 2026

Primera Division – 2026 DÍA DE PARTIDO 12 O'Higgins 0 1 Half Time : 0 1 Finalizado Universidad de Concepción Arnaldo Castillo 61′

Jorge Pena 67′

Nicolas Garrido 89′ Cecilio Waterman 26′ Bryan Ogaz 22′

Bryan Ogaz 22′ David Retamal 43′

David Retamal 43′ Bastian Ubal 62′

Bastian Ubal 62′ Diego Sabando 85′

¿Cuándo vuelven a jugar O’Higgins y U de Concepción?

O´Higgins tendrá que sacudirse del revés sufrido ante el Campanil, ya que deberá viajar hasta Uruguay por la quinta fecha de la Copa Sudamericana 2026, para visitar a Boston River. El duelo entre charrúas y el Capo de Provincia se disputará el próximo miércoles 20 de mayo a partir de las 18:00 horas en el Estadio Centenario. Además, O’Higgins no verá acción la próxima fecha, ya que debía visitar a Universidad de Chile por la fecha 13 del Campeonato Nacional 2026, pero el duelo fue aplazado por su participación internacional.

Por su parte, Universidad de Concepción deberá viajar hasta Chillán para visitar a Ñublense. El duelo entre los Diablos Rojos y el Campanil se disputará el próximo sábado 25 de mayo en el Estadio Nelson Oyarzún a partir de las 15:00 horas.