O’Higgins venció por 2-1 a Everton por la Copa de la Liga 2026: los Celestes quedaron a punto de asegurar su clasificación a las semifinales del torneo, ya que están líderes de su grupo con 11 unidades, cuatro más que su máximo perseguidor Deportes Limache, elenco que tiene seis, pero con un partido menos. Un tropiezo de los Tomateros deja a los rancagüinos en la ronda de cuatro mejores.

Por su parte, los Ruleteros quedaron terceros de su zona con cuatro unidades, sin opciones de seguir en competencia, por lo que solo debe terminar la fase de grupos por cumplir en esta competición.

Los goles de O’Higgins vs Everton por la Copa de la Liga 2026

La apertura de la cuenta llegó en los 16 minutos para Everton con un golazo de Lucas Soto, quien se proyectó en ataque, ingresó al área y sacó un perfecto remate a colocar al segundo palo, dejando sin opciones al buen portero Omar Carabalí.

En el segundo tiempo llegó la remontada de O’Higgins: los Celestes empataron el duelo en los 51′ gracias a Thiago Vecino, quien recibió un pase desde la izquierda y en área chica definió de buena forma con pierna zurda.

En los 85′ vino el tanto de la victoria con un gran derechazo desde fuera del área de Benjamín Schamine, provocando la euforia en El Teniente, que tiene semana a semana a un público muy entusiasmado en la campaña que están realizando bajo la dirección técnica de Lucas Bovaglio.

¿Cuándo vuelven a jugar O’Higgins y Everton?

O’Higgins vuelve a la cancha este sábado 16 de mayo a las 17:30 horas contra U de Concepción por el Campeonato Nacional 2026, mientras que por la Copa de la Liga su último duelo de la fase de grupos será el 7 de junio a las 18:00 horas ante Palestino. Ambos compromisos mencionados serán en condición de local.

Everton tendrá su siguiente duelo el domingo 17 de mayo a las 20:00 horas frente a Concepcion en el estadio Ester Roa Rebolledo por la Liga de Primera, mientras que por la copa su próxima estación será el 7 de junio a las 18:00 horas ante Limache, compromiso en el que se despedirán de la competición en esta temporada.