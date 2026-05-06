O’Higgins enfrenta este jueves 7 de mayo uno de sus partidos más importantes del año en la Copa Sudamericana 2026. El equipo de Rancagua recibe a Sao Paulo en el Estadio El Teniente con 6 puntos, a solo una unidad del líder brasileño, que manda el Grupo C con 7. Con Millonarios tercero con 4 y Boston River sin puntos, el duelo ante los paulistas puede dejar al Capo en lo más alto de la zona.

El equipo de Francisco Meneghini llega fortalecido tras vencer 2-0 a Boston River con goles de Martín Sarrafiore y Francisco González, resultado que lo afirmó como escolta y le dio margen para pelear la punta. Sao Paulo, en tanto, viene de empatar 0-0 ante Millonarios en Bogotá y ya le ganó 2-0 a O’Higgins en el Morumbí, con tantos de Luciano y Artur. Ahora el cruce se traslada a Rancagua, donde el cuadro chileno buscará sostener su campaña internacional y dar un golpe que puede cambiar el orden del grupo.

¿Qué canal transmite O’Higgins vs Sao Paulo EN VIVO?

El partido será transmitido por TV y streaming en Chile.

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👉 Cobertura online: AlAireLibre.cl

¿A qué hora juegan O’Higgins vs Sao Paulo?

Se juega este jueves 7 de mayo a las 18:00 horas de Chile.

📅 Jueves 7 de mayo de 2026

🕕 18:00 horas (Chile)

🏟️ Estadio Codelco El Teniente, Rancagua

El duelo corresponde a la cuarta fecha del Grupo C de la Copa Sudamericana 2026.

¿Dónde ver O’Higgins vs Sao Paulo ONLINE por streaming?

El encuentro estará disponible en plataforma digital.

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¿Dónde ver GRATIS O’Higgins vs Sao Paulo?

El partido no tendrá transmisión gratuita por TV abierta en Chile.

Se podrá ver exclusivamente en:

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Formación de O’Higgins vs Sao Paulo

XI O’Higgins

Omar Carabalí; Felipe Faúndez, Nicolás Garrido, Miguel Brizuela, Luis Pavez; Felipe Ogaz, Juan Leiva, Bryan Rabello; Francisco González, Arnaldo Castillo y Martín Sarrafiore.

XI Sao Paulo

Rafael; Cédric Soares, Alan Franco, Dória, Enzo Díaz; Damián Bobadilla, de Oliveira; Cauly, Ferreira; André Silva y Jonathan Calleri.

Árbitros designados para O’Higgins vs Sao Paulo

Árbitro: Yael Falcón Pérez (Argentina)

Asistente 1: Facundo Rodríguez (Argentina)

Asistente 2: Pablo Acevedo (Argentina)

Cuarto árbitro: Luis Lobo (Argentina)

VAR: Germán Delfino (Argentina)

AVAR: Mariana de Almeida (Argentina)

Asesor: Christian Schiemann (Chile)

Quality Manager: Sergio Viola (Argentina)

¿Cómo llegan O’Higgins vs Sao Paulo a la Copa Sudamericana?

O’Higgins llega con la chance concreta de tomar el liderato del Grupo C.

El Capo de Provincia viene de ganarle 2-0 a Boston River en Rancagua, con goles de Martín Sarrafiore y Francisco González, y quedó a solo un punto de Sao Paulo. Antes también había vencido a Millonarios en su debut, por lo que suma dos triunfos en tres fechas y se mantiene metido de lleno en la pelea por la clasificación.

El dato no es menor: O’Higgins es el segundo equipo que más minutos pasó en ventaja desde que comenzó la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026, con 181. Esa capacidad para ponerse arriba en el marcador explica parte de una campaña que hoy lo tiene compitiendo desde la zona alta.

Sao Paulo llega como líder y con una racha visitante muy fuerte en torneos CONMEBOL.

El equipo brasileño lidera el Grupo C con 7 puntos tras dos triunfos y un empate. En la fecha anterior igualó 0-0 ante Millonarios en Bogotá, resultado que le permitió sostener la punta, aunque dejó abierta la puerta para que O’Higgins lo alcance o lo supere en Rancagua.

En la ida, Sao Paulo ya marcó diferencias ante el cuadro chileno: ganó 2-0 en el Morumbí con goles de Luciano y Artur. Además, viene de empatar 2-2 ante Bahia por el Brasileirao y mantiene una identidad reconocible, basada en posesiones cortas, paciencia para elaborar y ataques largos donde Enzo Díaz ha sido uno de sus jugadores más influyentes.

Los números también muestran el tamaño del desafío para O’Higgins. Sao Paulo perdió solo uno de sus últimos 11 partidos como visitante en torneos CONMEBOL, con seis victorias y cuatro empates. En ese tramo ya venció a un equipo chileno: 3-1 a Cobresal por la fase de grupos de la Libertadores 2024.

El Capo, eso sí, tiene un antecedente que ilusiona: ganó su único partido como local ante un rival brasileño en torneos CONMEBOL, el 1-0 frente a Bahia en la fase 2 de la actual Libertadores. Ahora buscará ser el primer equipo chileno que derrota a Sao Paulo en competencias continentales desde Audax Italiano, que lo venció 1-0 en la Libertadores 2008.

¿Cómo está la tabla del Grupo C de la Copa Sudamericana?

O’Higgins está a un punto del liderato y depende de sí mismo para quedar arriba.

Sao Paulo: 7 puntos

O’Higgins: 6 puntos

Millonarios: 4 puntos

Boston River: 0 puntos

O’Higgins tiene una oportunidad directa en Rancagua: si gana, supera a Sao Paulo y queda como líder del Grupo C. Pero si tropieza, el equipo brasileño puede escaparse justo antes de las dos fechas que empiezan a definir la clasificación.