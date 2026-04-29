Universidad de Chile no jugará ante O’Higgins el 23 de mayo por la decimotercera fecha del Campeonato Nacional. A falta de confirmación oficial, el partido será postergado porque el conjunto celeste no cumple el descanso reglamentario entre sus compromisos de Copa Sudamericana y el cruce ante los azules.

Producto de esta situación, Fernando Gago le pidió a la dirigencia de Azul Azul buscar un amistoso para no perder ritmo. Aprovechando que la fecha tiene un valor simbólico para el club (considerando que el 24 de mayo la U cumple 99 años), la intención es aprovechar el calendario libre para celebrar con un partido en el Estadio Nacional.

¿Qué pasó con el U de Chile vs O’Higgins?

La postergación se explica por el calendario internacional de O’Higgins en la Copa Sudamericana. El Capo de Provincia visita a Boston River el 20 de mayo a las 18:00 horas y luego enfrenta a Millonarios el 26 del mismo mes en el cierre de la fase de grupos. El duelo ante la U queda en medio de ambos compromisos sin cumplir el descanso mínimo que exige el reglamento de la ANFP.

Si bien la confirmación oficial de la ANFP aún no se ha producido, Cooperativa Deportes consignó que en el Centro Deportivo Azul ya dan por hecho que el partido no se disputará en esa fecha.

¿Qué hará U de Chile tras la suspensión?

Gago no quiere que el parón afecte el ritmo competitivo de su equipo, especialmente en un momento en que la U busca escalar posiciones en el Campeonato Nacional. Por eso le solicitó a la dirigencia agendar un amistoso para el 23 o el 24 de mayo.

Según Cooperativa Deportes, Azul Azul ya busca rival y la preferencia es enfrentarse a un equipo argentino. Sin embargo, la fecha exacta y el nombre del club dependen de la disponibilidad de los equipos trasandinos, cuyo torneo regular aún no ha terminado. “Hay que esperar que termine la fase regular del torneo trasandino y ver quién puede venir a jugar a Chile y que no esté en competencia”, precisó el citado medio.

De concretarse, el amistoso coincidiría con el aniversario 99 de la U de Chile, lo que le daría al partido un marco especial para los hinchas azules, que esperan reunirse en el Estadio Nacional para celebrar.