Deportes Limache y O’Higgins protagonizaron uno de los duelos más llamativos de la cuarta fecha de la Copa de la Liga 2026. Cuando parecía que los Tomateros se quedaban con los tres puntos, el Capo de Provincia reaccionó a tiempo para repartir puntos en Quillota, y así no soltar la cima del Grupo C de la Copa de la Liga.

En un duelo en el que ambas escuadras mostraron sus credenciales y fueron protagonistas en materia ofensiva, fue el equipo local quien consiguió romper el cero en el marcador en el inicio del segundo tiempo, pero llegando al final del encuentro los rancagüinos aprovecharon una de las únicas descoordinaciones defensivas del local para marcar el empate. Con este resultado, los dirigidos por Víctor Rivero no logran trepar a la cima y se quedaron como escoltas con 6 puntos, mientras que el equipo de Lucas Bovaglio mantiene su liderato con 8 unidades.

Los goles de Limache vs O’Higgins por la Copa de la Liga

Durante el primer tiempo ambas escuadras mostraron sus credenciales ofensivas, pero no lograron abrir el marcador, donde destacó un sombrero de Daniel “Popín” Castro por sobre Omar Carabalí que se fue a centímetros del arco rancagüino.

Sin embargo, el segundo tiempo venía cargado con los goles que faltaban en el encuentro, ya que a los 50 minutos Carlos Morales, quien había ingresado en el entretiempo, marcó la apertura del marcador para Limache. Cuando se deducía que los locales se quedarían con el marcador y la cima del Grupo C, el Capo de Provincia aprovechó un error en defensa para que Thiago Vecino marcara de cabeza la igualdad final.

¿Cuándo vuelven a jugar Limache y O’Higgins?

Tras la igualdad ante el Capo de Provincia, Deportes Limache deberá pasar la página para enfrentar por la fecha 5 de la Copa de la Liga a Palestino. Los Tomateros deberán visitar el Estadio Municipal de La Cisterna el próximo lunes 11 de mayo. El duelo clave por el Grupo C se disputará a partir de las 20:00 horas.

Por su parte, O’Higgins deberá volver a competir en el plano internacional, ya que este jueves 7 de mayo recibirá en el Estadio El Teniente a Sao Paulo por la cuarta fecha de la Copa Sudamericana 2026. El duelo entre rancagüinos y brasileños se jugará a partir de las 18:00 horas.

Tras su participación internacional, el Capo de Provincia deberá seguir su defensa del primer lugar del Grupo C de la Copa de la Liga, donde deberá recibir en Rancagua a Everton. El duelo entre celestes y ruleteros se disputará el domingo 10 de mayo a partir de las 20:00 horas.

Así quedó la tabla del Grupo C de la Copa de la Liga