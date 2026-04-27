El fútbol chileno suma un nuevo caso de talento joven que emigra antes de brillar en los pastos nacionales. La urgencia por dar el salto internacional y asegurar contratos a largo plazo ha llevado a que las grandes promesas de nuestras series menores armen las maletas de forma prematura.

Este es el escenario que protagoniza un destacado volante nacional, quien tras defender a la Selección Chilena en el pasado Mundial Sub 17, decidió cortar lazos con su club formador para embarcarse en una multimillonaria aventura en el Golfo Pérsico, asegurando un vínculo laboral que se extenderá hasta el final de la década.

¿Qué promesa del fútbol chileno fichó en el extranjero sin debutar en la liga local?

Matías Paris, volante de 18 años formado en O’Higgins, firmó un largo contrato hasta 2030 con el Al Ain de Emiratos Árabes Unidos. El canterano celeste, sindicado como uno de los grandes proyectos del “Capo de Provincia”, no alcanzó a disputar ni un solo minuto oficial en el primer equipo. Su repentina partida se gestó por decisión de su representante, Rodrigo Medeiros, quien optó por cerrar el acuerdo en Medio Oriente sin darle opción al cuadro rancagüino de negociar una extensión de contrato. Tras esta abrupta salida, a la dirigencia de O’Higgins solo le queda esperar que el prestigioso club árabe cancele los montos correspondientes a los derechos de formación. En principio, Paris se unirá a la categoría Sub 23 del Al Ain para su adaptación.

¿Cómo le fue a Matías Paris en su paso por las series menores de La Roja?

El mediocampista fue uno de los buenos valores de Chile en el Mundial de Qatar 2025, donde sumó bonos a nivel internacional. Durante la cita planetaria Sub 17 del año pasado, Paris participó en la fase de grupos enfrentando a selecciones del calibre de Francia, Uganda y Canadá. Su proceso en Juan Pinto Durán viene desde más atrás, destacando en el Sudamericano Sub 15 disputado en Bolivia bajo las órdenes de Ariel Leporati. En aquel certamen, donde La Roja alcanzó el cuarto lugar, el jugador dejó su huella aportando una asistencia en la goleada por 4-1 frente a Perú.

Vale resaltar que Matías Paris ya vio acción con la camiseta del Al Ain, disputando la “International Tournament” Sub 19 en Marruecos. Apenas estampó su firma hasta 2030, el talento nacional fue enviado a la cancha para medirse ante prestigiosas canteras a nivel global.

El volante sumó importantes minutos en la victoria de su escuadra ante los ingleses del Nottingham Forest, y posteriormente volvió a exhibir sus cualidades frente a las series menores de Boca Juniors. Con este roce internacional a sus 18 años recién cumplidos, en Juan Pinto Durán siguen de cerca su desarrollo pensando en el anhelado recambio de la Selección de cara a las próximas Eliminatorias mundialistas.